Importazione olio lubrificante ed evasione fiscale | 34 indagati e sequestrati 6 milioni

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Roma – Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale capitolino, avente ad oggetto il patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile a 16 societa’ e 23 persone, per un ammontare di oltre 6di euro.Nei confronti di queste ultime e di altri 11 soggetti – per un totale di 34– e’, inoltre, in corso la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. I provvedimenti in parola giungono a conclusione delle investigazioni svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, per i reati di associazione per delinquere, corruzione, riciclaggio, frodee in materia di accise.L’operazione – che ha smantellato un sodalizio ...

