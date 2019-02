Immigrazione clandestina | mozioni rinviate Caos dopo parole Lega

Mimmo Lucano - confermato il divieto di dimora ma solo per il favoreggiamento dell’Immigrazione clandestina : Mimmo Lucano non può tornare nella sua Riace, ma la Cassazione ha demolito un altro capo di imputazione per il sindaco arrestato a ottobre nell’ambito dell’inchiesta “Xenia”. Limitatamente alle presunte irregolarità nell’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, infatti, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione del Riesame di Reggio Calabria che, a novembre, aveva già revocato gli arresti domiciliari (stabiliti dal gip di ...

Torino - scoperto un business di Immigrazione clandestina : 11 arresti : A Torino, qualche giorno fa, ha avuto luogo l'operazione di smantellamento da parte della polizia dell'ex Moi che, da qualche anno, era divenuto un vero e proprio "tour operator" dei clandestini dal 2015 occupato da famiglie di profughi e migranti irregolari. Un azione che è avvenuta dopo ben tre anni di indagini ed ha portato all'arresto 11 persone, in prevalenza di origine somala. L'organizzazione a capo di questo business, gestiva il traffico ...

Terremoto in Serie B - club indagato per Immigrazione clandestina : rischio ribaltoni di classifica : Terremoto nel campionato di Serie B che rischia di portare clamorose conseguenze già nella stagione in corso. Nel dettaglio è finito nel mirino lo Spezia, nella giornata di oggi infatti è stata applicata la misura cautelare interdittiva per un anno nei confronti dell’amministratore delegato Luigi Micheli, il presidente Stefano Chisoli ed anche il presidente della società dilettantistica spezzina Valdivara Cinque Terre. L’accusa è di ...

Immigrazione clandestina : Spezia è nel caos - inibiti Chisoli e Micheli : Arriva un terremoto che decapita i vertici dello Spezia calcio. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia, per violazioni sistematiche delle disposizioni in materia di ...

Sea Watch - la procura di Catania indaga per associazione a delinquere e Immigrazione clandestina : Un’indagine per associazione a delinquere finalizzata all’agevolazione dell’immigrazione clandestina ma a carico d’ignoti. È quella aperta dalla procura di Catania sullo sbarco di 47 migranti della Sea Watch. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza l’associazione a delinquere finalizzata all’agevolazione dell’immigrazione clandestina. Dalle risultanze investigative sul soccorso in mare, sottolinea il procuratore Carmelo Zuccaro, ...

Parlamentari su SeaWatch - Salvini : 'Favoriscono l'Immigrazione clandestina' : Se così fosse, saremmo di fronte ad un crimine e ad una precisa volontà di usare questi immigrati per una battaglia politica, un fatto gravissimo . Ribadisco il mio impegno a difendere i confini, la ...

Sea Watch - Matteo Salvini ribalta la storia : "Denuncia la Ong - favoreggiamento dell'Immigrazione clandestina" : Contrattacca, Matteo Salvini, e sul caso della Sea Watch3 ribalta la storia: il Viminale, spiegano fonti del Ministero degli Interni, sta "raccogliendo gli elementi per valutare una denuncia per tutti i membri dell'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Leggi anche: "La Sea W

Aiuta Immigrazione clandestina! Matteo Salvini vuol denunciare Sea Watch : "Il Governo della Repubblica Italiana invita il Governo del Regno dei Paesi Bassi a predisporre, con urgenza, gli adempimenti relativi all'organizzazione della presa in carico e del trasferimento in territorio olandese dei 47 migranti a bordo della nave olandese Sea Watch". E' quanto si legge nella lettera che il Viminale ha inoltrato alla Farnesina per contattare il governo olandese in merito alla nave attualmente ormeggiata in acque italiane a ...

Salvini risponde a Gino Strada : “Io fascistello? La mangiatoia dell’Immigrazione clandestina è finita e stanno impazzendo!” : Matteo Salvini leader della Lega, dopo l’attacco di Gino Strada risponde Motivo del contendere? Il tema immigrazione, ritornato al centro del dibattito pubblico dopo il naufragio di un barcone e le polemiche sul soccorso di 100 migranti da parte della Guardia costiera libica (che ha riportato i migranti verso Misurata). Il primo a colpire è il fondatore di Emergency, che in diretta a Radio Capital arriva a dare del ...

Salvini risponde a Gino Strada : “Io fascistello? La mangiatoia dell’Immigrazione clandestina è finita e stanno impazzendo!” : Matteo Salvini leader della Lega, dopo l’attacco di Gino Strada risponde Motivo del contendere? Il tema immigrazione, ritornato al centro del dibattito pubblico dopo il naufragio di un barcone e le polemiche sul soccorso di 100 migranti da parte della Guardia costiera libica (che ha riportato i migranti verso Misurata). Il primo a colpire è il fondatore di Emergency, che in diretta a Radio Capital arriva a dare del ...

Favorivano l’Immigrazione clandestina - 14 fermi in Sicilia. Una traversata 3 mila euro : Un gruppo criminale dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al contrabbando di sigarette è stato smantellato dai finanzieri di Palermo, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo, in collaborazione con personale dello S.C.I.C.O.. Quattordici le persone fermate. Alcuni degli indagati sono stati bloccati presso il porto di Palermo, agli ormeggi per l'imbarco su navi in partenza per la Tunisia, in ...

Chiedevano 3mila euro a tratta - 14 fermi in Sicilia per Immigrazione clandestina : Palermo, 15 gen., askanews, - Un gruppo criminale dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al contrabbando di sigarette è stato smantellato dai finanzieri di Palermo, coordinati dalla ...

Immigrazione clandestina - a Palermo sequestrati beni per tre milioni : I finanzieri del comando provinciale di Palermo, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia della procura locale, stanno eseguendo 14 provvedimenti di fermo di cittadini italiani e stranieri appartenenti ad un a banda dedita allo sfruttamento dell’Immigrazione clandestina, al contrabbando di tabacchi lavorati e alla fittizia intestazione di ...

Palermo : Immigrazione clandestina - 14 fermi e sequestri per 3 milioni di euro : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, in collaborazione con personale dello Scico e dei Comandi Provinciali di Trapani e Agrigento, nonché del Reparto Operativo Aero