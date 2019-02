Il Volo | Piero Barone e Valentina Allegri si sono lasciati

Piero Barone e Valentina Allegri si sono lasciati : il tenore de Il Volo è single : Amore al capolinea per Piero Barone e Valentina Allegri : i due pare si siano lasciati in modo definitivo dopo soli cinque mesi di relazione e le presentazioni in famiglia. A lanciare lo scoop secondo ...

“Non ha detto niente a nessuno”. Piero Barone - cosa si è scoperto sul tenorino del Volo : Sembravano tanti innamorati: foto sui social, dediche d’amore e presentazioni ufficiali in famiglia. Ma Piero Barone de Il Volo e Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus si sono lasciati. A dare la notizia in esclusiva è stato il settimanale ”Chi”. La storia tra i due è arrivata al capolinea dopo soli cinque mesi e confermare la notizia è stata l’assenza di lui alla festa di laurea della ragazza. Le ...

Nella foto di Valentina Allegri con Piero de Il Volo "spunta" Renga : Valentina Allegri è sempre più protagonista dei social. La fidanzata di Piero de Il Volo ha voluto condividere su Instagram uno scatto in cui è in compagnia del suo ragazzo. I due si scambiano qualche ...

Il Volo : Piero - Ignazio e Gianluca ci hanno svelato le loro canzoni del cuore del nuovo disco “Musica” : In arrivo il 22 febbraio The post Il Volo: Piero, Ignazio e Gianluca ci hanno svelato le loro canzoni del cuore del nuovo disco “Musica” appeared first on News Mtv Italia.