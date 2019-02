Il tour dei Negramaro | il trip hop di Neneh Cherry e il pop di Hayley Kiyoko

Omar Pedrini torna in tour. Riprende il viaggio (senza vento) dei Timoria : Quando in dicembre per festeggiare i 25 anni dall’uscita è stato ristampato il disco dei Timoria viaggio Senza Vento, Omar Pedrini non immaginava neppure che entrasse nella top ten degli album più venduti: “Autocitandomi, direi che è stato uno choc”, dice Omar, che si è poi convinto a organizzare un tour in solitaria per riportarlo sui palchi. “A dir la verità ero tra quelli avrebbero volentieri riunito la band per ringraziare questo disco. ...

Ufficiali i concerti estivi dei Subsonica dopo il tour nei palasport : annunciata la prima data : Sono Ufficiali i concerti estivi dei Subsonica, che arriveranno subito dopo il tour che hanno condotto nei palasport e durante il quale hanno reso nota la volontà di tornare sul palco anche durante la bella stagione. Per il momento, si conosce solo la prima data che si terrà a San Severo il 26 luglio, mentre il resto del tour è ancora in attesa di essere annunciato. Stando a quanto dichiarato dal gruppo, le date estive saranno parecchie ...

Subsonica 8 tour a Roma : 'Il palco ci ha salvato. E l'era dei talent è già finita' : Mentre a andava in scena la finale del Festival, a oltre 600 chilometri di distanza, ad Ancona, i salivano su un palco all'interno di un palazzetto per inaugurare il loro '8 tour'. E proprio mentre l'...

Al via le prove del tour di Jovanotti nelle spiagge - si studia il format musicale dei concerti al via da Lignano : Sono partite le prove del tour di Jovanotti nelle spiagge, al via ufficialmente nella data del 6 luglio a Lignano Sabbiadoro. La band si trova già in quel di Cortona per provare il format musicale che sarà impiegato nel corso della tournée speciale che ha pensato per come una città virtuale. In questi giorni, la musica di Jovanotti sta anche risuonando al Carnevale di Viareggio a bordo di un carro allegorico pensato appositamente per ...

Musica : 'Amore che torni tour' - sold out a Reggio Calabria per il concerto dei Negramaro : Cresce l’attesa per il concerto dei Negramaro previsto per il 17 marzo a Reggio Calabria. La band salentina, si esibirà al Palacalafiore di Pentimele alle ore 21 ed ha già annunciato il sold out per l’unica tappa calabrese. I Negramaro non si esibivano a Reggio Calabria dal 2016 ed a distanza di 3 anni ritorneranno sul palco reggino e faranno ballare e cantare i fan calabresi che da tempo aspettavano di poterli rivedere. Dopo lo stop dovuto alle ...

Nick Cave - un nuovo tour europeo. Ma sarà diverso : risponderà alle domande dei fan e si accompagnerà al piano : Gli spettacoli, infatti, saranno incentrati proprio sul dialogo tra il frontman dei Bad Seeds e i fan - Cave risponderà ad alcune domande - e su nuove versioni delle sue canzoni, eseguite pianoforte ...

Audio di Cosa c’è dall’altra parte dei Negramaro - il nuovo singolo di Giuliano per Lele - e la scaletta di Amore Che Torni tour 2019 : C'è anche Cosa c'è dall'altra parte dei Negramaro nella scaletta dell'Amore Che Torni Tour Indoor 2019 della band, appena partito con la data zero di Rimini il 14 febbraio. Il nuovo singolo della band in radio dal 15 febbraio, arrivato al di fuori delle classiche logiche discografiche e successivo all'album Amore Che Torni cui è dedicato l'attuale Tour, è nato da un'urgenza personale, il bisogno di Giuliano Sangiorgi di mettere in musica il ...

Ufficiali le date del tour 2019 de Il Volo per Musica e gli appuntamenti instore : al via la prevendita dei biglietti : Annunciate le date del tour 2019 de Il Volo per Musica e quelle degli appuntamenti instore in partenza con l'uscita dell'album. Sono usciti dall'ultimo Sanremo da terzi su un podio sorprendente e contestato, ora incontrano il pubblico per promuovere il loro nuovo album: le date instore de Il Volo per Musica partono il 22 febbraio da Milano, nel giorno del lancio del nuovo album, per poi girare i negozi di dischi delle principali città ...

Al via il tour dei Negramaro : Lele sul palco a sorpresa : Al via con un concerto tutto-esaurito al RDS Stadium di Rimini l'Amore Che Torni tour Indoor 2019 dei Negramaro. Con tanto di sorpresa: Lele Spedicato, che non parteciperà al tour mentre affronta la ...

Lele a sorpresa sul palco dei Negramaro ma nel nuovo tour lo sostituirà il fratello : 'Cosa c'è dall'altra parte, torna e dimmelo chiaramente. E adesso muovi questa cazzo di mano, rimetti a posto il nostro destino, fammi sentire come vibrano corde e palazzi, se solo mi suoni vicino': ...