Il Sole 24 Ore | “la Filmauro fa utili | il Napoli è in rosso | 1 milione al cda”

Il Sole 24 Ore : “La Juventus non assicura di ripagare il suo debito - inclusi i bond” : “Il debito è tra i fattori di rischio” “Attenti al debito. Lo dice la Juventus a proposito del proprio elevato indebitamento finanziario. Il debito e` inserito tra i «fattori di rischio» nel prospetto presentato dalla Juventus agli investitori per il recente collocamento di un bond di 175 milioni di euro”. Comincia così l’articolo del Sole 24 Ore a firma Gianni Dragoni giornalista da sempre temuto dai club di Serie A. Parte proprio dal ...

JUVENTUS – Il Sole 24 ore lancia l’allarme sul debito societario : JUVENTUS – Nell’edizione di oggi de Il Sole 24 ore dedica un approfondimento al debito Juve. La situazione che emerge, stando alla testata specializzata, è poco tranquillizzante per i bianconeri. Si legge sul Sole: “La JUVENTUS non può assicurare che sarà in grado di rifinanziare o ripagare tutto il suo debito, inclusi i bond, a […] More

Spoiler Un posto al Sole : Marina incontra il professore di Alice : Proseguono le avventure dei personaggi della longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole'. Le anticipazioni degli appuntamenti dall'11 al 17 marzo fanno notare che Raffaele vivrà momenti di tensione per via della difficile relazione tra Beatrice e Diego. Il fratello di Patrizio si sentirà preso in giro a causa dei segreti nascosti dalla compagna, mentre Andrea e Arianna faranno un passo in avanti per ciò che concerne l'adozione. La Pergolesi ...

Selfie di fine anno al Master di Giornalismo e informazione multimediale del Sole 24 Ore : E raccontare l'economia e la società con la videoanimazione. La comunicazione radiofonica è protagonista del laboratorio in collaborazione con Radio 24. In collaborazione con Radiocor i linguaggi e ...

Un posto al Sole - anticipazioni dal 25 febbraio all’1 marzo : Franco muore? : Un posto al sole: tutte le anticipazioni della prossima settimana. Ecco cosa accadrà nella soap di Rai Tre Un posto al sole. Dopo aver scoperto che tra Valerio e Simona è successo qualcosa, Elena caccia l’uomo di casa. In seguito alla dura discussione, la Giordano viene portata in ospedale in condizioni gravi. Cosa sarà successo? […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 25 febbraio all’1 marzo: Franco muore? proviene ...

Sole 24 Ore - Cairo : nessun contatto con Confindustria sul tema : Milano, 22 feb., askanews, - "Il Sole 24 Ore è un'azienda la cui maggioranza assoluta è in mano a Confindustria e quindi non è scalabile". Lo ha detto il numero uno del gruppo Rcs, Urbano Cairo, in ...

Economia : Sforza Fogliani - Assopopolari - su 'Il Sole 24 Ore' - avvicinare di nuovo Popolari e territori : Roma, 22 feb 09:26 - , Agenzia Nova, - Il presidente AssoPopolari, Corrado Sforza Fogliani, in un suo intervento su "Il Sole 24 Ore" scrive che molto si è parlato, nelle scorse... , Res,

Il Sole 24 Ore in rally : da lunedì ha guadagnato più del 40% : Nuova impennata per il Sole 24 Ore , che sta mettendo a segno un rialzo dell'11,52% nella sessione odierna. Terzo giorno più che positivo per il Gruppo editoriale, che da lunedì porta a casa un ...

patt - partito autonomista trentino tirolese * ASSEMBLEA sezione Val di Sole : « Gianni Daprà riconfermato Coordinatore - Vice Gianluca ... : Quello che ho visto oggi è un partito coeso, pronto a rinnovarsi con forze nuove, ma tutte con esperienza politica alle spalle. Il mio augurio è che questo Congresso " ha concluso Franco Panizza " ...

Isola - Soleil sta male e scoppia in lacrime : "Impazzisco dal dolore" : L'influencer è devastata dai mosquitos e nel pieno della notte cerca refrigerio sugli scogli. A consolarla c'è Jeremias...

Isola dei Famosi : duro scontro tra le sorelle Mihajlovic e Soleil Sorge : All’Isola dei Famosi si sta abbattendo un’altra tempesta: nel corso della giornata di lunedì c’è stato un nuovo scontro e questa volte le protagoniste sono state le sorelle Mihajlovic da una parte e Soleil Sorge dall'altra. Non bastavano le lacrime di Ariadna Romero dopo la domanda esplicita di Jeremias Rodriguez oppure la lite tra la Sorge e Luca Vismara, in questo nuovo episodio che sta facendo discutere il pubblico del reality le figlie ...

Il comparto media dell'Italia in territorio positivo - +1 - 17% - - exploit del Sole 24 Ore : Scambi in positivo per l' indice media italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' indice del settore media europeo . Il settore Entertainment & media ha aperto a 11.213,7 ...

Tutti contro le sorelle Mihajlovic. Volano gli stracci con Soleil : Il gruppo esce allo scoperto contro Viktoria e Virginija Mihajlovic. Ed è botta e risposta con Soleil Sorge: "Siete mosce", "e te una serpe". Intanto Kaspar Capparoni, abbandonato sull'Isola che non c'...

Isola 2019 - sorelle Mihajlovic vs Soleil : “Meglio mosce che serpi come te” : Isola dei famosi, sorelle Mihajlovic contro tutti: è scontro tra i naufraghi e le ragazze Le sorelle Mihajlovic hanno dovuto fare i conti con un’amara verità a l’Isola dei famosi. Alle due ragazze, convinte di stare ricevendo una sorpresa da parte della produzione, è stato mostrato oggi un video che le riguardava (e che le ha spiazzate […] L'articolo Isola 2019, sorelle Mihajlovic vs Soleil: “Meglio mosce che serpi come ...