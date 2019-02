Il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto sul reddito di cittadinanza e

Voto di scambio - alla Camera il M5s modifica il ddl di Giarrusso : via emendamento di Fdi approvato al Senato : Chi prende i voti dai mafiosi rischia una condanna fino a 15 anni di carcere. Anche se l’appartenza ai clan dei suoi “grandi elettori” non è nota. È la modifica introdotta d alla commissione Giustizia della Camera alla nuova legge sul Voto di scambio . Un ddl voluto dal Senato re del Movimento 5 stelle, Mario Michele Giarrusso , già approvato da Palazzo Madama e ora modifica to a Montecitorio proprio dai Cinquestelle. Al Senato , ...

Senato - approvato il DDL che riduce il numero dei parlamentari : Con 185 voti a favore, 54 voti contrari e 4 Senato ri che hanno preferito astenersi, il Senato ha approvato oggi il disegno di legge che punta a ridurre il numero dei parlamentari della Repubblica Italia: 400 deputati invece di 630 e 200 Senato ri invece degli attuali 315.Il cosiddetto Ddl Tagliapoltrone, come lo ha definito il vicepremier Luigi Di Maio, ha quindi superato l'esame al Senato , ma dovrà ora passare alla Camera per l'approvazione ...

Manovra - dalle pensioni di platino all’Iva sul pane : ecco cosa ha approvato il Senato : Gli Ncc finiti in un decreto ad hoc. E poi Webtax, fondi per reddito di cittadinanza e quota 100, flat tax per i pensionati che dall’estero tornano a vivere al Sud, blocco delle assunzioni della pubblica amministrazione. E per quanto riguarda gli investimenti a bilancio “le risorse destinate nel prossimo triennio restano invariate – hanno riferito fonti di Palazzo Chigi -, per un valore complessivo di circa 15 miliardi”. Dopo ...