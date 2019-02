Il Segreto | trame prossima settimana | Carmelo scopre che Adela rischia di perdere la vita

Il Segreto - trame : Raimundo si rifiuta di pagare il riscatto di Alfonso ed Emilia : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate, in programma tra qualche settimana in Italia, svelano che Raimundo Ulloa dimostrerà di essere molto titubante all'idea di pagare il riscatto per liberare Alfonso e Emilia, rapiti in Francia. Il Segreto: Raimundo scopre che Alfonso ed Emilia sono stati rapiti Raimundo Ulloa ...

Il Segreto - trame : Isaac vuole dare una seconda possibilità ad Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda tra qualche settimana in Italia, si soffermano su Isaac Guerrero interpretato dall'attore Ibrahim Al Shami. L'uomo, infatti, deciderà di avere un incontro con Elsa al fine di aiutarla a ritornare a Puente Viejo dopo essere stata accusata di essere una ladra. Il Segreto: Elsa Laguna cacciata da Puente ...

Il Segreto - trame 3-8 marzo : Isaac si rifiuta di sposare Antolina perché ama Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera ideata da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda da domenica 3 a venerdì 8 marzo svelano che Isaac rivelerà ad Antolina di non voler diventare suo marito, mentre Carmelo scoprirà la verità su Adela. Julieta, invece, troverà una foto di Maria Castaneda a casa di Fernando. Il Segreto, anticipazioni 3-8 marzo: Elsa indaga su ...

Trame Il Segreto prossima settimana : l’Ulloa e la moglie in pericolo - Isac lascia Antolina : Eccoci con un nuovo appuntamento incentrato sulla famosa telenovela iberica “Il Segreto” che continua ad ottenere un grande successo. Nelle puntate che il pubblico italiano vedrà la settimana prossima, Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro si troveranno in pericolo, perché saranno sotto le grinfie del diabolico Fulgencio. Isaac Guerrero invece dopo aver rinunciato ad Elsa Laguna per assumersi le sue responsabilità di padre, spiazzerà Antolina ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 3 all’8 marzo 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 3 a venerdì 8 marzo 2019: Ottenute le informazioni necessarie da Mauricio, Saul si mette sulle tracce di Raimundo e Francisca. Nel frattempo, proprio Raimundo scopre che è stato Fulgencio a rapire lui e la moglie. Lo psichiatra non esita a comunicare all’Ulloa Senior che presto si vendicherà di loro. Fernando, intanto, non riesce più a bloccare le sue crisi. Carmelo nota alcuni ...

Il Segreto - trame spagnole : Maria decide di fuggire da Puente Viejo con Roberto : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ogni giorno intrattiene milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, in onda in questi giorni in Spagna, si soffermano su Maria Castaneda, interpretata dall'attrice Loreto Mauleon. La madre di Esperanza e Beltran, infatti, deciderà di fuggire dalle grinfie di Donna Francisca con la complicità di Roberto, il nuovo interesse ...

Il Segreto - trame : Adela rivela a Irene e Julieta di soffrire di attacchi di panico : La salute di Adela ricoprirà un ruolo in primo piano nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, in programma nei prossimi mesi su Canale 5. Come abbiamo visto la moglie di Carmelo ha ricevuto un colpo di pistola alla testa da Basilio, lo stalker che la riteneva colpevole della fine della sua relazione con Leticia. Il Segreto: Adela nasconde a Carmelo il suo reale stato di salute Dagli spoiler de Il Segreto si apprende che la maestra supererà ...

Trame spagnole Il Segreto : Saul minacciato - Maria e Roberto ingannano Francisca e Fernando : Proseguono gli intrighi dello sceneggiato iberico “Il Segreto”, sempre in onda su Canale 5 alle 16.30 dalla domenica al venerdì. Le anticipazioni delle puntate che avranno modo di vedere i telespettatori spagnoli questa settimana, preannunciano dei nuovi colpi di scena. Saul Ortega rischierà di macchiarsi le mani di sangue, dopo quanto accaduto durante il salvataggio dell’amata Julieta Uriarte, che ha avuto un terribile esito. Il fratello di ...

Trame Il Segreto fino all'1 marzo : Adela nasconde il suo grave stato di salute al marito : Nuovo appuntamento dedicato all’appassionante serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 fino all’1 marzo 2019, per Adela interpretata dall'attrice Ruth Llopis, non sarà affatto un bel periodo. La maestra pur essendo sopravvissuta all’intervento subito dopo essere stata aggredita brutalmente da Basilio, apprenderà di avere pochi giorni di vita. La madre adottiva ...

Il Segreto - trame spagnole : Elsa licenziata dalla scuola da Adela e Carmelo : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola edita da Aurora Guerra, che da molti anni è protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda tra qualche settimana su Canale 5, svelano che Elsa perderà il lavoro alla scuola di Adela dopo essere stata cacciata dalla locanda da Matias e Marcela. Il Segreto: Elsa accusata di furto Elsa Laguna sarà al centro della trama delle nuove ...

Il Segreto - trame iberiche : Alvaro e Antolina organizzano un piano contro Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole dal 25 febbraio al 1 marzo, rivelano che Alvaro e Antolina si alleeranno contro di Elsa, mentre le condizioni di salute di Julieta peggioreranno a vista d'occhio. Il Segreto: il piano di Alvaro e Antolina Dagli spoiler de Il Segreto, si apprende che Saul minaccerà di morte Pedro ...

Il Segreto - Antolina prosegue con il suo piano : anticipazioni trame dal 24 febbraio al 1 marzo : Proseguono le losche trame e i complessi sotterfugi che animano le storie de Il segreto, la soap opera spagnola ambientata nella immaginaria cittadina di Puente Viejo. Le puntate nuove vanno in onda da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo, sempre su Canale 5 dalle 16.30 tranne la domenica, dove la messa in onda è leggermente anticipata alle 16.20. Di seguito tutte le anticipazioni. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: Elsa tramortita da una ...

Il Segreto - trame spagnole : Isaac ha un incidente - Maria decide di fuggire con Roberto : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, in onda dal 25 febbraio all'1 marzo, svelano che a casa Santacruz si respirerà aria di tensione dopo che Saul minaccerà di morte Pedro Molero. Antolina, invece, aiuterà Alvaro a convolare a giuste nozze con Elsa, affinché lasci Puente Viejo per sempre. Alla Casona, Fernando rinfaccerà a Donna Francisca del suo cambio di comportamento nei confronti di Roberto. Isaac, intanto, subirà un grave infortunio ...

Trame Il Segreto : Raimundo e Maria sospettano che Fernando ha rapito Emilia e Alfonso : La telenovela spagnola “Il Segreto” scritta dalla stessa autrice di “Una Vita”, continua a stupire con numerosi colpi di scena. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, le Trame si incentreranno sulla misteriosa sparizione di due storici personaggi che sono stati costretti a lasciare il loro paese per sfuggire alla giustizia. Si tratta di Emilia e Alfonso, dato che i loro familiari, precisamente Maria ...