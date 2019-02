Il Segreto Anticipazioni 27 febbraio 2019 | Elsa riabbraccia suo padre Amancio

Beautiful Anticipazioni 27 febbraio 2019 : Katie convince Wyatt a mantenere il Segreto di Bill : La Logan spinge il suo compagno a mantenere il segreto di Bill e lasciare che sua nipote Hope renda felice Liam.

Anticipazioni Il Segreto : Consuelo annuncia la sparizione di Elsa : Gli intrighi e i colpi di scena nella soap opera “Il Segreto” sono sempre numerosi. Nelle prossime puntate italiane, uno strano furto avvenuto alla locanda dei Castaneda sarà al centro delle trame. Le Anticipazioni rivelano che la malvagia Antolina approfitterà dell’imprevisto per vendicarsi di Elsa Laguna. La moglie di Isaac, per sbarazzarsi una volta per tutte della rivale in amore, farà ricadere su di lei i sospetti del furto. Purtroppo la ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio 2019: Adela rientra a casa, ma continua a non dire nulla sulle sue condizioni di salute… Elsa Laguna e il padre Amancio si ricongiungono, ma la verità non viene ancora a galla… Donna Magdalena scompare nel nulla e don Berengario è in ansia… Fernando salva Raimundo… ma come mai? CARLOS SERRANO è Fernando Mesia a Il SEGRETO / Copyright foto: MEDIASET e ...

Il Segreto Anticipazioni : la sconvolgente scelta di Matias e Marcela su Elsa : Anticipazione Il Segreto: furto alla locanda di Matias e Marcela Le anticipazioni de Il Segreto annunciano un’inaspettata decisione di Matias e Marcela nei confronti di Elsa. Tutto accade quando la Del Molino, mentre si trova alla locanda, scopre che sono sparati i risparmi della sua famiglia, ovvero 500 pesetas. La giovane ricorda che l’unica a […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: la sconvolgente scelta di Matias e Marcela ...

Anticipazioni Il Segreto 27 febbraio : Adela nasconde le sue condizioni di salute : Domani, mercoledì 27 febbraio, nel pomeriggio avremo modo di seguire una nuova puntata pomeridiana de Il Segreto, in onda a partire dalle ore 16:30. Continuano gli intrighi nell'immaginaria cittadina spagnola di Puente Viejo. Il Segreto, 1896a puntata in onda: il coraggio di Julieta Le Anticipazioni de Il Segreto ci parlano di Julieta che convince Saul a non partire. L'uomo vuole vivere accanto alla donna che ama, ma lei ancora non si sente ...

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto - oggi : sospeso l'episodio della sera su Rete4 : l'episodio serale di Una Vita e Il Segreto è diventato un'abitudine per i telespettatori delle due telenovelas spagnole. Da settimane, infatti, gli abitanti di Acacias 38 e Puente Viejo diventano anche i protagonisti della prima serata di Rete 4, raddoppiando il loro spazio televisivo nella giornata del martedì. Questo gradito appuntamento, però, questa settimana subirà una battuta d'arresto. La guida tv di Mediaset non riporta la messa in onda ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 3 all’8 marzo 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 3 a venerdì 8 marzo 2019: Ottenute le informazioni necessarie da Mauricio, Saul si mette sulle tracce di Raimundo e Francisca. Nel frattempo, proprio Raimundo scopre che è stato Fulgencio a rapire lui e la moglie. Lo psichiatra non esita a comunicare all’Ulloa Senior che presto si vendicherà di loro. Fernando, intanto, non riesce più a bloccare le sue crisi. Carmelo nota alcuni ...

Il Segreto Anticipazioni : ADELA avrà ATTACCHI DI PANICO e… : Le condizioni di salute di ADELA (Ruth Llopis) saranno sempre più incerte nei prossimi mesi de Il Segreto. A causa del colpo alla nuca che le ha sparato Basilio Duran, la maestrina rischierà infatti di morire perché alcune schegge della pallottola resteranno incastrate nelle vicinanze del suo cervello e, qualora dovessero spostarsi, potrebbero crearle dei problemi irreversibili. La donna, sconvolta, tenterà inizialmente di nascondere tutto ...

Il Segreto Anticipazioni 25 febbraio 2019 : Elsa sospetta una storia tra Antolina e Jesus : Mentre la Laguna incontra Isaac per avere delle risposte sul conto della sua amante, Adela riceve una drammatica notizia.

Il Segreto Anticipazioni : salta l’appuntamento in prima serata su Rete4 : Il Segreto - Ibrahim Al Shami J. è Isaac Brutte notizie per i fan de Il Segreto. Questa settimana la soap spagnola dovrà rinunciare al consueto appuntamento in prima serata al martedì su Rete4. Una pausa dovuta ancora una volta a delle scelte di sinergia tra palinsesti delle reti del gruppo Mediaset. Martedì 26 febbraio su Canale5, rete sempre più in crisi in materia di ascolti, andrà, infatti, in onda una puntata speciale di Segreti e Delitti, ...

Il Segreto - anticipazioni : Elsa passa una notte insieme ad Isaac : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera che appassiona ogni giorno quasi 3 milioni di telespettatori. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Elsa Laguna interpretata dall'attrice Alejandra Meco, protagonista già di Una Vita. La donna, infatti, sarà raggiunta da Isaac dopo essere rimasta bloccata in un capanno a causa di una tempesta. Il Segreto: Elsa è diventata povera Elsa e Isaac saranno al centro dei ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Isaac ha un infortunio - Mauricio legge la lettera di Fe : Le trame della soap opera spagnola “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, non smettono di appassionare. Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva “Antena 3” questa settimana, mentre la diabolica Antolina tramerà contro Elsa Laguna con la complicità del dottor Alvaro, suo marito Isaac Guerrero sarà protagonista di un infortunio. Fortunatamente il carpentiere non appena si procurerà una grave ferita, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 25 e martedì 26 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 25 e martedì 26 febbraio 2019: Elsa intende scoprire tutta la verità sul fratello Jesus e così fa delle domande ad Isaac e Antolina… Don Berengario deve affrontare i pettegolezzi degli abitanti di Puente Viejo sul suo conto e su quello di Magdalena… Adela apprende che la sua vita è ancora appesa a un filo, ma la donna preferisce non far preoccupare Carmelo e così decide di nascondere la cosa ...

Il Segreto Anticipazioni : salta l’appuntamento in prima serata su Rete4 : Il Segreto - Ibrahim Al Shami J. è Isaac Brutte notizie per i fan de Il Segreto. Questa settimana la soap spagnola dovrà rinunciare al consueto appuntamento in prima serata al martedì su Rete4. Una pausa dovuta ancora una volta a delle scelte di sinergia tra palinsesti delle reti del gruppo Mediaset. Martedì 26 febbraio su Canale5, rete sempre più in crisi in materia di ascolti, andrà, infatti, in onda una puntata speciale di Segreti e Delitti, ...