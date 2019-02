Il retroscena Governo a caccia di soldi | Tria lavora alla stangata che colpirà milioni

[Il retroscena] Asse Mattarella-Giorgetti-Tria per blindare Bono. Sull'ad Fincantieri potrebbe cadere il governo : L'idea di Mattarella è condivisa appieno dalla Lega - e soprattutto da Giancarlo Giorgetti, sensibile a questi temi - e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, pure lui attentissimo al profilo ...

Fabio Rampelli : "Se Salvini ci chiedesse di entrare nel governo...". retroscena sui meloniani : botto leghista : Prime avvisaglie di crisi per Matteo Salvini. Ne è convinto Augusto Minzolini, che nel suo Retroscena sul Giornale riporta le confidenze di Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia. "Se Salvini ci chiedesse di entrare al governo - spiega l'onorevole - dovremmo pensarci due volte: prima ha succh

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti - il retroscena incrociato : "La fine di un incubo". Sì - cade il governo : "La stagione di Matteo Salvini il temporeggiatore sta per finire". Un retroscena di Francesco Verderami sul Corriere della Sera legge le carte al leader della Lega, puntando sul fatto che presto arriverà la rottura con Luigi Di Maio. Questione di mesi o di settimane? Di sicuro, le promesse sulla ten

[Il retroscena] A rischio il bonus da 80 euro. Il governo potrebbe tagliarlo : Sulla stessa lunghezza d'onda il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria che confidano nel tesoretto di 2 miliardi di euro già messo da parte e concordato con Bruxelles: il ...

Matteo Salvini - il retroscena : Giorgia Meloni entra nel governo - Guido Crosetto ministro della Difesa : Se la crisi economica che sempre più si sta delineando dovesse mettere in crisi il governo giallo-verde, lo stesso esecutivo sarà costretto ad allargare la maggioranza e in questo scenario, scrive Augusto Minzolini su Il Giornale, non solo si fa sempre più concreta l'ipotesi di una manovra correttiv

Salvini e la crisi di governo - retroscena : 'Stavolta va fino in fondo'. Lega Caterpillar - Di Maio schiacciato : È tranquillo, Matteo Salvini , sul voto online dei grillini che lunedì potrebbe dare il via libera al processo al ministro degli Interni sul caso Diciotti . Molto meno sulla frenata del M5s sulle ...

Luigi Di Maio travolto in Abruzzo - Salvini lo umilia : "Il nulla". Il retroscena : ora - tracollo di governo : La Lega in volo, il M5s in picchiata. Il verdetto delle regionali in Abruzzo è stato chiaro fin dalla mezzanotte di domenica, ma con il passare delle ore aumenta la pesantezza politica del voto locale, che rischia di avere riflessi catastrofici sulla tenuta del governo gialloverde. Matteo Salvini ha

Salvini tende la mano a Parigi - Di Maio cerca alleanze con i gilet gialli. Si spacca il governo [Il retroscena] : C' tensione nel governo, tra il governo e il Parlamento , dentro la maggioranza, e soprattutto nelle relazioni internazionali tra l'Italia, l'Europa e Paesi d'altri continenti. Tutto questo è ...

[Il retroscena] Le compagnie pronte a fare causa al governo per lo stop alle trivelle : si temono rimborsi miliardari : Hanno ceduto sull'Ilva e sul Tap, potrebbero farlo sulla Tav, ma sulle trivelle i Cinquestelle vanno diritti per la loro strada: nessun passo indietro, anche se la linea della fermezza potrebbe ...

Luigi Di Maio - il retroscena : "Allora finisce qui". Il clamoroso sfogo contro Salvini : crisi di governo? : Una incontrollata escalation di tensione, culminata nel diktat di Luigi Di Maio. Sulla Tav il governo di Lega e M5s rischia l'osso del collo e la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo (a riempirlo il rebus sì/no al processo sulla Diciotti) la visita di Matteo Salvini al cantiere di Chiomo

Sergio Mattarella e il Vaticano - il retroscena : asse per la crisi di governo - il ruolo di Giuseppe Conte : L'establishment vuole la crisi di governo. Anche se un'alternativa a questo esecutivo giallo verde non c'è, perché il consenso, soprattutto per quanto riguarda la Lega, continua a crescere, c'è chi sogna un diverso progetto politico. Ma l'opposizione dov'è? Ai tempi della Dc c'erano i comunisti, a S