Il primo aggiornamento per Samsung Galaxy S10 Plus permette di rimappare il tasto Bixby

Il primo aggiornamento per Xiaomi Mi 9 cambia l’aspetto del notch : Xiaomi rilascia il primo aggiornamento per Xiaomi Mi 9, non ancora in vendita, cambiando leggermente l'aspetto del notch a goccia. L'articolo Il primo aggiornamento per Xiaomi Mi 9 cambia l’aspetto del notch proviene da TuttoAndroid.

Ecco di più sul primo importante aggiornamento di Anthem : EA svela qualche nuova informazione sul prossimo grande aggiornamento in che arriverà per Anthem, riporta PCgamer.Come possiamo vedere, il prossimo "big update" si chiamerà Echoes of Reality e giungerà sui server a marzo. EA ha una chiara visione del futuro post-lancio del gioco, pianificando il lancio di tre nuovi "atti". Il primo giungerà per l'appunto a marzo, si chiamerà Echoes of Reality e sarà composta da tre aggiornamenti separati: ...

Disponibile il primo aggiornamento di Apex Legends - pubblicato il patch note completo : Respawn ha da poco pubblicato il primo aggiornamento per il suo battle royale Apex Legends, secondo quanto riportato da patch note (che potete trovare a fine news) l'aggiornamento va a risolvere alcuni bug, oltre a lavorare sul miglioramento della stabilità generale. E' stato anche risolto il bug che permetteva ad alcuni utenti di duplicare gli oggetti nell'inventario ed ovviamente non mancheranno oggetti cosmetici dedicati al giorno di San ...

Hades riceve il suo primo importante aggiornamento : Recentemente il roguelike Hades ha ricevuto il suo primo importante aggiornamento, parliamo del Chaos Update. L'aggiornamento introduce una serie di bilanciamenti, nuove stanze e molto altro, tuttavia la novità principale è rappresentata dal primordial Chaos.Come riporta Rock Paper Shotgun, questa creatura offrirà al giocatore 3 offerte che daranno dei malus per le prossime 3 stanze ma se si dovesse sopravvivere si potrà mettere le mani sul un ...

Al trotto l’ASUS ZenFone 4 - con il primo aggiornamento del 2019 : Il primo aggiornamento dell'anno 2019 si affaccia anche per gli ASUS ZenFone 4 (modello ZE554KL), che dà una sforbiciata al software, in modo da ottimizzarlo per migliorare l'esperienza di utilizzo quotidiana. Si tratta di piccolo e semplici ritocchi, pur sempre molto graditi agli utenti. Il firmware porta il sistema operativo alla versione WW_15.0610.1901.22, con patch di sicurezza del 1 gennaio 2019 (l'ultima fin qui disponibile), ed ...