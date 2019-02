Il Pakistan abbatte 2 jet indiani Kashmir | spettro guerra nucleare

Pakistan abbatte due aerei indiani - si sfiora guerra in Kashmir. Sale la tensione tra le due potenze nucleari : A parole, sia India che Pakistan rifuggono dall'ipotesi di una nuova guerra per il Kashmir ma la tensione tra i due acerrimi nemici, e potenze nucleari, ha registrato una nuova escalation, con reciproci raid aerei lungo il confine de facto nella regione contesa. Il governo di Islamabad sostiene di aver abbattuto due caccia indiani e di aver catturato i piloti, mentre New Delhi riferisce di aver perso un solo Mig21 e di aver distrutto un jet ...