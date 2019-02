Il mondo capovolto di Marotta | dalla ' caserma' Juve al ' circo isterico' dell' Inter

Il mondo capovolto della Modena del pallone : La provincia in alto, il capoluogo a rincorrere. È il mondo capovolto della Modena del pallone. In serie A c'è il Sassuolo che, per di più, ha preso domicilio nello stadio della nemicissima Reggio Emilia. In serie B c'è il Carpi, che si era concesso un'...