Il Consiglio di Stato ha deciso nuovamente che gli insegnanti diplomati non potranno

Scuola - il Consiglio di Stato : i diplomati magistrali fuori dalle graduatorie Gae : Nulla da fare per i diplomati magistrali : restano fuori dalle graduatorie a esaurimento - le famose Gae - per l' abilitazione a insegnare . A deciderlo è stata l'Adunanza plenaria del Consiglio di ...

Scuola - Consiglio di Stato : via i diplomati magistrali dalle graduatorie a esaurimento : Doccia fredda per centinaia di diplomati magistrali che resteranno fuori dalle graduatorie a scorrimento (Gae) per l'abilitazione all'insegnamento. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con una doppia sentenza con le quali conferma un principio già enunciato nel 2017: "Il solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per entrare in graduatoria".Continua a leggere

Scuola - Consiglio Stato : "Diplomati magistrali fuori da Graduatorie a esaurimento" : I diplomati magistrali restano fuori dalle Gae, le Graduatorie ad esaurimento per l'abilitazione ad insegnare . Lo ha deciso l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con due sentenze gemelle, n.4 e ...

Diplomati magistrali - il Consiglio di Stato conferma : “Devono restare fuori dalle graduatorie per l’assunzione” : I Diplomati magistrali restano fuori dalle graduatorie per l’abilitazione a insegnare. In maniera definitiva. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con due sentenze gemelle nelle quali vengono ribaditi i principi già enunciati nel 2017 e poi sospesi dalla sesta sezione che aveva chiesto una “rimeditazione” pronunciandosi su un altro ricorso ancora pendente. Ora l’adunanza plenaria ha confermato che il possesso del solo diploma ...

Corruzione al Consiglio di Stato - nelle carte la confessione dell’avvocato Amara : “È l’autore del depistaggio Eni” : Il depistaggio per fuorviare le indagini sulla maxi-tangente pagata da Eni per acquisire il giacimento Opl 245 in Nigeria c’è Stato. È questo il nuovo tassello emerso dalle indagini della procura di Messina, guidata da Maurizio De Lucia, sull’ormai noto “sistema Siracusa”, che un anno fa portò all’arresto di 13 persone tra cui un pubblico ministero. Un vero e proprio comitato d’affari, gestito dagli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore che ...

Corruzione - sentenze pilotate al Consiglio di Stato : arresti imprenditore ed ex tecnico petrolifero : I finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno eseguendo due provvedimenti di arresti domiciliari nei confronti di Ezio Bigotti, imprenditore piemontese, presidente del gruppo STI aggiudicatario di numerose commesse della Centrale acquisti del Tesoro (Consip) e di Massimo Gaboardi, ex tecnico petrolifero Eni. Sono accusati di Corruzione in atti giudiziari e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale. Il procedimento è legato ...

Caso Eni e sentenze pilotate al Consiglio di Stato - in manette i due imprenditori che corrompevano i giudici : Altri due anelli della lunga catena di corruttela capace di pilotare le sentenze della giustizia amministrativa del Consiglio di Stato e del Cga siciliano finiscono nella rete degli inquirenti che da ...

Caso Eni e sentenze pilotate al Consiglio di Stato - in manette i due imprenditori che corrompevano i giudici : Ai domiciliari Ezio Bigotti, presidente del gruppo Sti, aggiudicatario di numerose ed importanti commesse della centrale di acquisti del tesoro e Massimo Gaboardi, ex tecnico petrolifero dell'Eni

Affitti brevi - Airbnb farà ricorso a Consiglio di Stato : Milano, 18 feb., AdnKronos, - ''Siamo delusi dal pronunciamento del Tar del Lazio e intendiamo fare ricorso presso il Consiglio di Stato, anche ai fini dell'eventuale interessamento della Corte di ...

Affitti brevi - Airbnb farà ricorso a Consiglio di Stato : Siamo delusi dal pronunciamento del Tar del Lazio e intendiamo fare ricorso presso il Consiglio di Stato , anche ai fini dell'eventuale interessamento della Corte di Giustizia Europea''. Così da ...

Scuola - diplomati magistrali sperano nel giudizio del Consiglio di Stato : Insieme ai quattordici legali patrocinati, infatti, il sindacato crede che l' esito positivo del Consiglio di Stato riuscirà a risolvere la soluzione politica messa in campo a fine 2018, utile a ...

Vi Consiglio "Steppin' into my life" del James Taylor Quartet perché sono acid jazz allo stato puro : acid jazz allo stato puro. E' questo quello di cui parliamo quando abbiamo a che fare con James Taylor Quartet. Una delle canzoni che più amo di questa band, peraltro si esibiscono spesso nel nostro ...

Consiglio di Stato : rispetto tra Poteri : 14.43 I mutamenti legislativi sul diritto dell'immigrazione hanno portato "in tensione il nucleo dei diritti fondamentali". Così il presidente del Consiglio di Stato Patroni Griffi, all'anno giudiziario amministrativo. In un momento di tensioni tra politica e Poteri indipendenti, sottolinea che servono "una chiara e leale distinzione dei ruoli e rispetto reciproco".Nei riguardi di magistrati indagati serve "rigore, ma non una delegittimazione ...

Bufera sul Consiglio di Stato - finisce nei guai legale di Romeo : Si va dai due 'bidoni' presi, al 'pacchetto da dieci' a mo' di coupon di supermercato. Parole intercettate nel corso delle indagini a carico dell'imprenditore napoletano Alfredo Romeo e del suo ...