Il collegio 3 | la domanda sulla libertà di stampa e la risposta che accende la

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)Verso la fine della terza puntata de "Il", in onda martedì 26 febbraio 2019, gli studenti hanno tenuto una lezione di storia incentrata sul periodo del fascismo. Dopo un'introduzione del professore, ecco la lettura di una delle leggi fascistissime:"Tutte le associazioni cittadine devono essere sottoposte al controllo della polizia" legge Fazzini. La polizia non ha bisogno di mandati o motivi. La studentessa Rossi aggiunge che tutta ladoveva essere sottoposta al controllo, "chiunque era censurato e non c'eradi". Allaapparentemente scontata del professore in merito a questo argomento, risponde Giulia Mannucci. E' fondamentale?Il3, ladie lachela discussione:"Dipende..." pubblicato su TVBlog.it 27 febbraio 2019 01:20.

