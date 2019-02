Il Chelsea di Sarri torna alla vittoria | 2-0 al Tottenham

ilnapolista

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) La fine del periodo nero Ildi Maurizio. I Blues battono il2-0 e finalmente conquistano tre punti e mettono fine al periodo nero della squadra e dell’allenatore. Ilsi porta così a 53 punti in classifica, con una partita in meno rispetto a Manchester United e Arsenal che sono rispettivamente a 55 e a 56. Il, terzo, è a 60 ed è stato risucchiato nella lotta per un posto Champions.Mauriziopuò così respirare, respinge nettamente le voci sulle sue dimissioni. Lo fa dopo aver giocato una buona partita, a tratti ottima, soprattutto in avvio di primo e secondo tempo.Kepa in panchina Kepa è finito in panchina, sostituito da Caballero. Higuain èto al centro dell’attacco. Buona la partita di Gonzalo che ha colpito un palo in apertura. Poco dopo, c’era un rigore per ilma il fallo di mano in ...

