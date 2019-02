ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Un incidente ferroviario è avvenuto allacentrale del, in Egitto, provocando 25e 50 feriti. La locomotiva di unsi ètala banchina di un binario tronco e nell’impatto il serbatoio è esploso causando, come si vede nel video, una forte deflagrazione. L’incendio è stato spento dopo qualche ora e, anche se il motivo dell’incidente non è noto, l’ipotesi dell’errore umano è quella maggiormente privilegiata. Molti dei feriti, secondo fonti mediche, sono in gravi condizioni.L'articolo Ilsied: 25di feriti. Il video dell’incidente proviene da Il Fatto Quotidiano.

RaiNews : Il treno da Alessandria si schianta su una cisterna: rogo alla stazione del Cairo, in #Egitto. Sarebbero 20 i morti… - TutteLeNotizie : Il Cairo, treno si schianta contro muro della stazione ed esplode: 25 morti e decine di… - radicalgraffiti : RT @Fe_DiLeo: #Cairo #Egypt Grave incidente ferroviario nella principale stazione della città #Ramses. Treno urta le barriere e prende fuoc… -