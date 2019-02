Il boom delle startup italiane nella tecnologia applicata alla salute

agi

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Laapre scenari che un tempo erano inimmaginabili e lo fa anche nel settore sanitario, in cui tante startup italiane continuano a puntare per ridare slancio e nuove opportunità all'intero comparto. Dall'app che aiuta i pazienti, ma anche i familiari, a gestire le terapie farmacologiche interfacciandosi direttamente con i medici e i farmacisti, al drone ‘salvavita' che trasporta emocomponenti da un ospedale all'altro, passando al software collegato ad una stampante 3D che in pochi minuti trasforma, direttamente nello studio dentistico, una tac in un modello tridimensionale realistico della bocca e al tutore ortopedico personalizzato sempre grazie3D. Sono solo alcune delle novità sanitarie che alcune startup italiane hanno presentato oggi a Roma, in occasione del convegno ‘Startup Italia sanità, il futuro è l'innovazione”, organizzato dal senatore M5s Pierpaolo ...