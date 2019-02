I Samsung Galaxy S10 | S10+ e S10e hanno dei proteggi schermo già applicati

Samsung illustra App Continuity e multitasking del Galaxy Fold in un nuovo video : Samsung Galaxy Fold è protagonista di un nuovo video che ne mette in risalto due funzioni in particolare: App Continuity e Multi-Active Window. L'articolo Samsung illustra App Continuity e multitasking del Galaxy Fold in un nuovo video proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy M30 è ufficiale con tripla fotocamera posteriore e 5000 mAh : Samsung ha ufficialmente presentato in India il nuovo Samsung Galaxy M30, uno smartphone di fascia media dotato di interessanti caratteristiche tecniche: andiamo a scoprire tutti i dettagli. L'articolo Samsung Galaxy M30 è ufficiale con tripla fotocamera posteriore e 5000 mAh proviene da TuttoAndroid.

A prova di attacco i Samsung Galaxy S10 : anti-virus di serie ma attenti agli abbonamenti : L'aspetto sicurezza sui nuovissimi Samsung Galaxy S10 sembra essere davevr centrale: il produttore sudcoreano ha previsto che sui suoi dispositivi siano presenti i software anti-virus McAfee. La cosa può essere vista positivamente ma la scelta avrebbe anche i suoi punti critici. Cerchiamo dunque di capire l'una e l'altra posizione. Dotare un top di gamma dal prezzo ragguardevole di un anti-virus di ottima qualità come quello McAfee già ...

Convenientissimo prezzo Samsung Galaxy A7 con Wind a meno di 1 euro al mese : per chi è un buon affare : Una vera occasione quella del Samsung Galaxy A7 con Wind, a piccolissime rate da meno di 1 euro al mese. L'operatore arancione ha lanciato una campagna SMS con la quale invoglia buona parte dei suoi clienti ad acquistare il device di fascia media e sono dunque in molti a chiedersi se convenga o meno la spesa, seppur minima. Dettagliamo dunque le condizioni di acquisto e cerchiamo pure di capire quali siano i punti di forza del device, magari ...

Samsung Galaxy S10+ Snapdragon vs Exynos : a confronto benchmark e velocità : Quali sono le reali differenze tra le due varianti del Samsung Galaxy S10+ per quanto riguarda le prestazioni? Ecco una prima risposta L'articolo Samsung Galaxy S10+ Snapdragon vs Exynos: a confronto benchmark e velocità proviene da TuttoAndroid.

Praticamente introvabile il Samsung Galaxy Fold : un altro evento ad aprile : Potrebbe risultare introvabile il Samsung Galaxy Fold, con scorte decisamente limitate, almeno all'inizio: secondo quanto riportato da 'The Verge', avremo modo di osservare più da vicino il dispositivo nel mese di aprile, visto che per il giorno 26 dovrebbe essere fissato un secondo evento, a margine del quale sarà possibile approfondire il discorso relativo al funzionamento vero e proprio dello smartphone pieghevole del colosso di Seul. Kate ...

Quando il Samsung Galaxy S8 TIM si aggiornerà ad Android 9 Pie? I tempi ufficiali : La domanda che affligge i possessori di un Samsung Galaxy S8 TIM in questi giorni è la seguente: Quando Android 9 Pie arriverà a bordo sul proprio dispositivo visto che il firmware è sbarcato in Italia per alcuni modelli? L'operatore mobile non brilla spesso per velocità con la quale rende disponibili gli adeguamenti software ma, almeno sulla base delle ultime informazioni raccolte, possiamo dire che questa volta non dovrebbe esserci molto da ...

Subito rimappatura Bixby per Samsung Galaxy S10 Plus : aggiornamento con segnale per S9 e S8 : Ancora non è stato lanciato sul mercato, ma in queste ore ci sono importanti segnali per tutti coloro che intendono portarsi a casa un Samsung Galaxy S10 Plus, essendo stato già avviato il suo sviluppo software. Il primo aggiornamento che tra poco più di una settimana si potrà toccare con mano coi primi acquirenti riguarda una delle funzionalità più attese, anche dal punto di vista dei possessori di un Samsung Galaxy S9 o di un S8 dopo l'arrivo ...

I Samsung Galaxy S10 avranno app McAfee e portafoglio di criptovaluta pre-installati : I Samsung Galaxy S10 arriveranno sul mercato con due popolari soluzioni di McAfee e un portafoglio per la criptovaluta pre-installati L'articolo I Samsung Galaxy S10 avranno app McAfee e portafoglio di criptovaluta pre-installati proviene da TuttoAndroid.

Il primo aggiornamento per Samsung Galaxy S10 Plus permette di rimappare il tasto Bixby : Samsung Galaxy S10 Plus riceve il suo primo aggiornamento con i classici miglioramenti delle prestazioni e una funzione per il tasto Bixby. L'articolo Il primo aggiornamento per Samsung Galaxy S10 Plus permette di rimappare il tasto Bixby proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A10 - Meizu 16s e Huawei P30 in nuove immagini leaked : Nelle scorse ore sono apparse in Rete le presunte immagini di Samsung Galaxy A10, Meizu 16s e Huawei P30. Guardiamole insieme L'articolo Samsung Galaxy A10, Meizu 16s e Huawei P30 in nuove immagini leaked proviene da TuttoAndroid.

Anche Samsung Galaxy S10 potrebbe non essere compatibile con Substratum e i suoi temi : Sembra che Anche Samsung Galaxy S10 non permetta di installare temi modificati tramite l'app Substratum. L'articolo Anche Samsung Galaxy S10 potrebbe non essere compatibile con Substratum e i suoi temi proviene da TuttoAndroid.

Niente NFC se volete divertirvi con i Samsung Galaxy S10 e la loro LED Cover : I nuovi Samsung Galaxy S10 non possono sfruttare l'NFC mentre state "giocando" con le luci delle LED Cover: per usarlo dovrete necessariamente spegnerle. L'articolo Niente NFC se volete divertirvi con i Samsung Galaxy S10 e la loro LED Cover proviene da TuttoAndroid.

Wind torna a proporre Samsung Galaxy S9 a un target selezionato di clienti : Mentre sono partite le prenotazioni di Samsung Galaxy S10, Wind torna a proporre Samsung Galaxy S9 ad alcuni già clienti selezionati. L'articolo Wind torna a proporre Samsung Galaxy S9 a un target selezionato di clienti proviene da TuttoAndroid.