Guerra tra Governo e Regione Sardegna | impugnata la Finanziaria di Pigliaru

Infantino : “Guerra tra Fifa e Uefa? È un’assurdità” : “Guerra Fifa contro Uefa? Piano con le parole. Guerra è un’assurdità”. Il presidente della Fifa Gianni Infantino commenta così, in una intervista alla Gazzetta dello Sport, la diatriba tra la federcalcio mondiale e quella europea. Uno scontro che va avanti ormai da mesi, ma che Infantino riduce a “divergenze d’opinione su alcuni temi – prosegue […] L'articolo Infantino: “Guerra tra Fifa e Uefa? È ...

Il vertice tra Kim e Trump. Il tycoon : “Fine della Guerra in Corea? Vedremo” : Nuovo storico incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il giovane dittatore nordcoreano, Kim Jong-un. I due si sono incontrati e stretti la mano al Metropole Hotel di Hanoi in Vietnam e, sorridenti, si sono fatti fotografare dinanzi alle decine di giornalisti assiepati. «Sarà una grande successo» le prime parole di Trump. ...

Parma - la Guerra dei soci. Arbitrato per chi comanda : Il Parma si sta godendo il ritorno in Serie A in una stagione senza grandi patemi di classifica. Ma fuori dal campo i suoi azionisti vanno alla guerra. L'ultimo atto è la mossa di Link, la società ...

Pakistan abbatte due aerei indiani - si sfiora Guerra in Kashmir. Sale la tensione tra le due potenze nucleari : A parole, sia India che Pakistan rifuggono dall'ipotesi di una nuova guerra per il Kashmir ma la tensione tra i due acerrimi nemici, e potenze nucleari, ha registrato una nuova escalation, con reciproci raid aerei lungo il confine de facto nella regione contesa. Il governo di Islamabad sostiene di aver abbattuto due caccia indiani e di aver catturato i piloti, mentre New Delhi riferisce di aver perso un solo Mig21 e di aver distrutto un jet ...

Lampi di Guerra con l'India - il Pakistan contrattacca : 'Abbattuti 2 'caccia'' : Beirut - Le tensioni fra India e Pakistan sono degenerate questa mattina in una battaglia, con Islamabad che rivendica l'abbattimento di due caccia indiani e la cattura di un pilota. Poco prima dell'...

Anticipazioni Isola dei Famosi - di nuovo Guerra tra naufraghi : Sarah scioccata : Isola dei Famosi Anticipazioni, Ghezzal leader incompreso Non abbiamo ancora le Anticipazioni sull’Isola dei Famosi ma le news emerse dal day time bastano e avanzano per capire di cosa si parlerà nella prossima puntata. Ancora una volta infatti c’è stato un duro scontro tra i naufraghi che stanno cercando di fare il possibile per andare […] L'articolo Anticipazioni Isola dei Famosi, di nuovo guerra tra naufraghi: Sarah ...

Guerra dei dazi - è tregua tra Usa e Cina. E le Borse volano. “Grandi notizie” all’orizzonte : I "progressi sostanziali" nei colloqui tra Cina e Stati Uniti sul commercio fanno volare le Borse cinesi e trainano al rialzo le Borse internazionali, all'indomani dell'ultimo round di colloqui a Washington, dove Donald Trump ha incontrato la delegazione cinese guidata dal vice premier Liu He. Il presidente Usa ha deciso di prorogare oltre il primo marzo la tregua sulla disputa tariffaria per finalizzare l'accordo in un vertice con il presidente ...

Donald Trump e Kim Jong-un - durante il loro prossimo incontro - potrebbero dichiarare formalmente la fine della Guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord : Donald Trump e Kim Jong-un, durante il loro prossimo incontro previsto per il 27 e il 28 febbraio ad Hanoi, in Vietnam, potrebbero dichiarare la fine della guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord. Lo ha detto lunedì un

Alla Teuliè la mostra fotografica sulla Guerra 'Storming the Skies' : Milano, 24 febbraio 2019 - "Storming the Skies" è il titolo della mostra fotografica , realizzata e donata Alla Forza Armata dal Comune di Vittorio Veneto, in collaborazione con l'ufficio storico ...

De Luca : ‘Scarrafoni in ospedale? Una Guerra - tra 200 anni avrò un monumento’. Su Toninelli : ‘Viene da Cepu’ : “Toninelli? Sì sarà formato alla Cepu. E’ l’espressione più improbabile dell’arte del governo. Governare e Toninelli sono come l’acqua e il fuoco: non c’entrano proprio niente“. Così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si pronuncia sul ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a proposito del Tav. De Luca definisce l’analisi ...

De Luca : “Scarrafoni in ospedale? È una Guerra - tra 200 anni mi farete un monumento”. Su Toninelli : “Viene dalla Cepu” : “Toninelli? Sì sarà formato alla Cepu. E’ l’espressione più improbabile dell’arte del governo. Governare e Toninelli sono come l’acqua e il fuoco: non c’entrano proprio niente“. Così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si pronuncia sul ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a proposito del Tav. De Luca definisce l’analisi ...

La "Guerra dell'acqua" tra India e Pakistan : "New Delhi devia i fiumi' : Il governo Indiano ha in questi giorni avviato un duro scontro diplomatico con il vicino Pakistan, subito definito dai media locali "guerra dell'acqua".L'esecutivo di Nuova Delhi ha infatti di recente annunciato di volere "deviare" il corso dei fiumi Indiani che attualmente si inoltrano in territorio pachistano. A comunicare, a nome dell'intero governo Modi, tale intenzione è stato Nitin Gadkari, ministro dei Trasporti e delle Risorse idriche. ...

CAOS VENEZUELA/ Il confine sempre più sottile tra Guerra e diplomazia : Siamo arrivati a una data cruciale per il VENEZUELA. Il Paese può affrontare la guerra civile o invece trovare una via d'uscita diplomatica

F1 – Tra Mercedes e Ferrari è Guerra… aerodinamica - Toto Wolff attacca : “noi non siamo scemi” : Il team principal della Mercedes ha parlato dell’ala anteriore della Ferrari, sottolineando la diversità di vedute rispetto ai tecnici di Maranello Due strade differenti, due soluzioni completamente opposte che potrebbero spostare l’ago della bilancia da un lato o dall’altro nel corso del Mondiale 2019 di Formula 1. AFP/LaPresse Se la Ferrari ha scelta di montare sulla propria SF90 un’ala anteriore con profili che ...