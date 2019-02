Reddito di cittadinanza : ok condivisione dati tra Inps - Ispettorato e Guardia di Finanza : Se per quota 100 il lavoro in Senato non ha prodotto sostanziali interventi correttivi su quanto predisposto con il cosiddetto “decretone”, rimandando tutto al passaggio dell’atto alla camera, per il Reddito di cittadinanza la situazione è opposta. Numerosi sono i correttivi che sono sopraggiunti dopo l’approvazione di alcuni emendamenti presentati a Palazzo Madama. Dalla stretta sugli stranieri extracomunitari, all’importo minimo di stipendio ...

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 700 milioni di euro in una grossa inchiesta per truffa su una compravendita di diamanti : La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo di oltre 700 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta per truffa aggravata e autoriciclaggio sulla vendita di diamanti operata da due società a prezzi – secondo l’accusa – molto superiori al

Concorso Guardia di Finanza 2019 per diplomati : posti e requisiti minimi : Concorso Guardia di Finanza 2019 per diplomati: posti e requisiti minimi È stato pubblicato il bando del Concorso Guardia di Finanza 2019 finalizzato al reclutamento di 66 Allievi Ufficiali del Ruolo Normale – Comparti Ordinario e Aeronavale per l’a.a. 2019-2020. Il bando è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale martedì 12 febbraio 2019. Andiamo a vedere i requisiti minimi per partecipare, come candidarsi e le prove che i candidati dovranno ...

Concorso per 66 Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza : come partecipare : Buone notizie per chi desidera entrare nel corpo della Guardia di Finanza. E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso volto al reclutamento di 66 Allievi Ufficiali. C'è tempo fino al 15 marzo per inoltrare la propria candidatura. Vediamo quali sono i requisiti richiesti.Continua a leggere

Fabrizio Corona - festa nel pub : arrivano Guardia di Finanza e Carabinieri : Non c'è pace per l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona: in una festa nel quale era ospite a Solofra, in provincia di Avellino, hanno fatto irruzione Carabinieri e Guardia di Finanza.Durante il blitz, scrive Leggo, le forze dell'ordine hanno contestato prescrizioni e sanzioni amministrative, oltre a proporre l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività a carico del titolare dell’esercizio in quanto ha impiegato lavoratori ...

Montalto di Castro La Guardia di Finanza fa scoppiare il 'Casi' sulle spese pazze della Fondazione Vulci : A voi il nome non dice niente ma, ormai da quasi 15/20 anni, bivacca prima in Mastarna poi nella Fondazione Vulci grazie alla nomina politica imposta da un partito che oggi ancora si chiama ...

Truffa a concorso agenti penitenziari - blitz Nic-Guardia di Finanza : L'indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli. Le misure cautelari sono state emesse nei confronti di Dario Latela, Carolina Caiazzo e Daniele Caruso

Margherita - Guardia di Finanza confisca patrimonio da oltre 9 milioni di euro all’ex tesoriere Luigi Lusi : oltre 9 milioni di euro: è questa la cifra a cui ammonta il patrimonio dell’ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi, sequestrato dalla Guardia di Finanza di Roma. I militari hanno eseguito l’ordinanza di confisca della Corte di Appello capitolina del patrimonio mobiliare e immobiliare che conclude, per quanto concerne l’aspetto patrimoniale, la vicenda giudiziaria in cui è stato coinvolto l’ex parlamentare e tesoriere del ...

Fabbrica di pasta sequestrata dalla Guardia di Finanza : cosa hanno trovato all'interno : Uno stabilimento in cui si produceva pasta è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza nell'ambito della costante attività esercitata sul territorio volta a prevenire e reprimere...

Scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza area adebita a stoccaggio rifiuti ferrosi pericolosi : Pescara - I militari della Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza con sede a Pescara, a seguito di recenti missioni di volo riconducibili a finalità istituzionali, di controllo del territorio ed a tutela, come nel caso specifico, del patrimonio ambientale, hanno eseguito, nei giorni scorsi, nel comune di Pescara, un’attività di servizio nei confronti di un’azienda dedita al recupero e preparazione per il riciclaggio di ...

Guardia di Finanza - rafforzare controlli sul Reddito : rafforzare le ispezioni e intensificare i controlli sul Reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza mette in campo una serie di misure per evitare che i 7,1 miliardi di fondi pubblici finiscano ...

La Guardia di Finanza ha distrutto 2 tonnellate di cocaina nel termovalorizzatore di Brescia : Due tonnellate di cocaina purissima, del valore di 673 milioni di euro sul mercato sono state distrutte dalle Fiamme Gialle di Genova nel termovalorizzatore di Brescia. La partita di droga era stata intercettata dalla Guardia di Finanza al porto di Genova: un maxi sequestro avvenuto a fine gennaio, quando le fiamme gialle liguri hanno messo le mani sull'enorme quantitativo di droga rinvenuto a bordo di una nave partita dalla Colombia con ...