affaritaliani

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) I commissari straordinari di Bancapresentano il nuovo piano destinato a rendere l'istituto più redditizio e attraente "standalone" così da consentire una business combination, se i soci daranno il loro via libera. Si punta tagliare i crediti non performanti dal 22% al 6%-7%, tagliare i costi operativi di una quarantina di milioni chiudendo altre 100 filiali e prepensionando un migliaio di dipendenti, ricapitalizzare la banca per 630 milioni. Solo a quel punto si potranno valutare le offerte per una business combination che la Bce vuole siano inviate entro fineai commissari, che stanno informando di ogni loro mossa, con obbligo di riservatezza, Malacalza e gli altri azionisti rilevanti che ne hanno fatto richiesta per evitare un nuovo stallo nella futura assemblea che dovrà decidere il destino dell'istituto ligure Segui su ...

Affaritaliani : Gruppo Carige, fusione ad aprile Via 1.000 bancari con quota 100 - RNSavona : ???????Under 20??????? Carige Savona ?? Centro Nuoto Sestri 15-3 1X2pallanuoto Waterpolo People Gruppo Ufficiali di Gara della Liguria -