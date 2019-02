Google Messaggi 4 0 aggiunge le Smart Reply in spagnolo e la possibilità di rinominare le

Google Assistant è in arrivo nell’app Google Messaggi : Nei prossimi mesi, gli utenti inglesi di tutto il mondo potranno ricevere aiuto da Google Assistant nell'app Messaggi, la quale utilizza l'IA del dispositivo per offrire dei suggerimenti (simili a Smart Reply) rilevanti per la conversazione in atto, aiutando l'utente a trovare e condividere rapidamente informazioni su tre categorie: film, ristoranti e meteo. L'articolo Google Assistant è in arrivo nell’app Google Messaggi proviene da ...

Adesso l'Assistente Google «legge» anche i nostri messaggi : I primi a provare la novità nei prossimi mesi saranno gli utenti anglofoni, poi toccherà al resto del mondo. Quindi - è lecito e doveroso chiedersi - Google leggerà e conserverà i nostri messaggi? A ...

Usare “Ok Google” per spedire messaggi su WhatsApp : Sei alla guida e non puoi inviare un messaggio WhatsApp in sicurezza o hai le mani impegnate per Usare lo smartphone? In questo caso potrebbe essere utile sfruttare l’assistente vocale di Google per inviare i messaggi di WhatsApp, dettando il testo del messaggio e scegliendo il destinatario senza mai impegnare le mani. Scopri in questa […] Usare “Ok Google” per spedire messaggi su WhatsApp

Google Messaggi si aggiorna alla versione 4.0 e consente di dare un nome alle chat di gruppo : Google ha rilasciato un aggiornamento per Messaggi, che nonostante il salto generazionale nel numero di versione ottiene poche novità e neppure eclatanti

Google con TensorFlow blocca 100 milioni di messaggi spam in più ogni giorno : Google comunica i risultati della sua battaglia contro lo spam con TensorFlow: oltre 100 milioni di messaggi individuati in più ogni giorno.

Google Duo 47 riceve la possibilità di disegnare e aggiungere testo sui messaggi video : lo sviluppo dell'app Android continua con la versione 47 di Google Duo rivelando strumenti di disegno per personalizzare i messaggi video come in Instagram e Snapchat. Oltre a piccoli cambiamenti per la gestione dei contatti preferiti, la chiamata di gruppo sembra essere vicina a un lancio con questa versione dell'app con novità relative al blocco e alla sicurezza.

Messaggistica RCS e maggior copertura all'estero nel 2019 di Google Fi : Il 2019 di Google Fi inizia con l'adozione di RCS come sistema di Messaggistica predefinita e con l'incremento della copertura all'estero.

Google aggiorna Documenti e Fogli in G Suite e semplifica l'invio di brevi videomessaggi con Google Duo : Google ha annunciato che è possibile rendere alcune parti del vostro grafico di colori diversi in Google Fogli, ma più che altro è in arrivo anche un altro aggiornamento di G Suite che permette di incorporare un file di disegno di Google in un Documento e aggiornare facilmente il contenuto del disegno collegato.

Su Google Maps arrivano i messaggi per contattare negozi e aziende : (Foto: Reddit, sanju2cool) L'app di Google Maps inaugura l'anno nuovo con un aggiornamento interessante, dopo i numerosi di cui si è resa protagonista nel corso del 2018. Nelle scorse ore un utente su Reddit ha avvistato all'interno della versione Android una nuova opzione tra quelle disponibili nel menù laterale a scomparsa: una voce messaggi che secondo quanto suggerisce il nome sembra proprio dedicata allo scambio di missive

I messaggi sbarcano su Google Maps - per connettere utenti e attività : I messaggi arrivano in Google Maps e dovrebbero facilitare notevolmente le connessioni tra le attività commerciali e gli utenti.

Arriva il filtro anti spam per l'app Messaggi di Google : Lo spam, ovvero i fastidiosi Messaggi pubblicitari non richiesti, è un problema che, giorno dopo giorno, continua a infastidire quasi tutti gli utenti

Google si prepara a spostare la sua Web App Messaggi da Android.com a Google.com : Il team di Google si prepara ad apportare un'importante modifica ad uno dei suoi servizi principali. Scopriamo insieme di quale si tratta