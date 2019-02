Trump-Kim - oggi incontro in Vietnam/ Gli USA 'La Corea ha un potenziale enorme' : Si terrà quest'oggi un incontro in Vietnam fra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader nordCoreano Kim Jong-Un

Gli USA lanciano la Coppa delle Americhe per sfidare Euro 2020 : Coppa Americhe USA 2020 – Gli Stati Uniti d’America hanno invitato 10 federazioni calcistiche sudamericane a portare le rispettive squadre nazionali negli USA per un nuovo torneo, che si terrà nel 2020. Un torneo che – scrive il New York Times – si dovrebbe tenere in estate, in concomitanza con Euro 2020. UEFA, comunicate le […] L'articolo Gli Usa lanciano la Coppa delle Americhe per sfidare Euro 2020 è stato realizzato da Calcio e ...

Pepito Rossi vola neGli Usa. Ai Galaxy? No - c'è il blitz del Los Angeles FC : Futuro in Mls per Pepito Rossi, 32 anni. L'attaccante italo-americano, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza al Genoa tra dicembre 2017 e giugno 2018, è pronto a ripartire dalla California. ...

App torcia Android e iPhone : le miGliori da usare : Le ultime generazioni di smartphone e tablet sono dotati di potenti flash LED che permettono di illuminare ampie aree sfruttando una semplice applicazione. In questa guida di oggi abbiamo deciso di raggruppare le migliori app leggi di più...

Fed conferma approccio 'paziente' sui tassi : 'rischi economici fuori daGli Usa' : "Riteniamo le attuali condizioni economiche positive e l'outlook favorevole", ha detto Powell, prevedendo che nel 2019 l'economia americana "crescerà a un ritmo sostenuto, anche se leggermente ...

In aereo col fiGlio di 4 mesi - mamma regala tappi e caramelle a tutti : “Usateli quando piangerà” : Dovendo affrontare un viaggio di dieci ore con il figlioletto, una mamma ha stupito i passeggeri di un volo da Seul a San Francisco distribuendo 200 sacchetti di caramelle e tappi per le orecchie insieme a un biglietto di scuse anticipate: “Mi chiamo Junwoo e ho 4 mesi. Sono un po' nervoso e spaventato perché è il mio primo viaggio aereo. Questo significa che potrei piangere o fare rumore”.Continua a leggere

Giorgetti vola neGli USA : la Lega sarà garante della stabilità politica : Giorgetti è consapevole che il focus vero dei suoi incontri, anche quelli che avrà domenica con alcuni collaboratori di Trump, è la stabilità politica. Ma gli americani vogliono capire il ruolo del ...

MiGliaia di giovani migranti abusati sessualmente da operatori umanitari in Usa - report choc : Un report presentato alla Camera Usa rivela le miglia di denunce per abusi sessuali su minori arrivate all'ufficio dei rifugiati del Dipartimento della Salute statunitense contro operatori umanitari che operavano nei rifugi per minori non accompagnati. Tra le accuse palpeggiamenti, mostrare video pornografici ai minori e veri e propri rapporti sessuali con i ragazzini.Continua a leggere

Donazione del Centro risveGli Ibleo - cerimonia a Ragusa : Donazione di presidi e attrezzature da parte del Centro risvegli di Ragusa a Suap ed Rsa. La cerimonia di consegna è stata molto partecipata

Delitto a Rozzano - si costituisce l'ex genero della vittima : ‘Aveva abusato di mia fiGlia’ : Una vendetta legata ad un’oscura vicenda di abusi sulla nipotina minorenne. Dietro l’agguato a A.C., il 63enne ucciso lunedì pomeriggio nel parcheggio situato sul retro del supermercato “Il Gigante” a Rozzano, ci sarebbe un’altra tragedia. A premere il grilletto sarebbe stato E.S. di 35 anni, ex genero dell’uomo ammazzato. Chiaro il movente del Delitto: la vittima era accusata di presunte violenze sessuali nei confronti della nipotina di pochi ...

Diego Fusaro : "Sarò presto papà - Gli darò un nome patriottico" : Una bufala smentita dai fatti quella raccontata da Aurora Pepa, compagna del filosofo Diego Fusaro, sul suo rapporto con il fidanzato. La ragazza, in una recente intervista al programma di Radio24 La Zanzara, aveva infatti dichiarato di essere vergine, ma non era vero. La sua castità è presto stata smentita dallo stesso Fusaro che, ospite dello stesso programma in occasione della sua ultima puntata, ha dichiarato che diventerà presto ...

In volo col fiGlio piccolo regala tappi per orecchie : "Usateli quando piange" : Caramelle e tappi per le orecchie per tutti. È l'idea di una mamma che si è ritrovata a viaggiare in aereo, da Seul a San Francisco, col suo bimbo di appena 4 mesi. Così, per non disturbare gli altri ...

Madonna di CampiGlio - in fiamme l'hotel Miramonti : turisti in fuga. Chiusa la pista dei Mondiali di sci : l'hotel in fiamme Fuoco lento L'incendio è divampato in modo lento ma continuo, anche a causa della presenza di materiali isolanti nel tetto facilmente infiammabili. Sul posto sono intervenuti una ...