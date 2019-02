Gli HoloLens sfruttati dall' esercito USA? Satya Nadella difende il contratto milionario

eurogamer

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Come riportato su Edition.CNN.com,ha difeso ilda 479 milioni di dollari di Microsoft per fornire sistemi di realtà aumentata all'statunitense che è stato fortemente criticato da alcuni dei suoi colleghi.L'amministratore delegato ha affermato che continuerà a impegnarsi con i dipendenti e che la società non "rifiuterà di fornire la tecnologia" ai governi democratici."Abbiamo preso una decisione di principio, che non abbiamo intenzione di nascondere la tecnologia alle istituzioni che abbiamo eletto nelle democrazie per proteggere le libertà di cui godiamo", ha detto alla CNN Business al Mobile World Congress.Leggi altro...

SteadycamOff : Il timore è che gli #Hololens contribuiscano a trasformare la battaglia in un videogioco, 'allontanando ancora di… - Tecno__Android : - IbiSicurezza : Microsoft presenta gli Hololens 2 al MWC 2019 -