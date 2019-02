Giulia Sarti - la richiesta dei pm : “Non c’è appropriazione indebita per Bogdan e neanche calunnia per la deputata M5s” : Non ci sono elementi per mandare a processo Bogdan Tibusche con l’accusa di appropriazione indebita. Ma neanche per iscrivere nel registro degli indagati il nome di Giulia Sarti con l’accusa di calunnia. In pratica non ci sono prove per dimostrare che la pentastellata ha denunciato Tibusche pur sapendolo innocente: e dunque indagarla d’ufficio senza querela di parte. È questo in sintesi il motivo per cui la procura di Rimini ha ...

Giulia Sarti - Casalino le scrisse : “Attenta a non denunciare un innocente. È reato” : “Sei sicura che sia stato lui? Sei sicura al 100% della sua colpevolezza? Perché se denunci un innocente commetti reato“. È quanto si legge in una delle chat che l’attuale portavoce della presidenza del Consiglio, Rocco Casalino, ha inviato il 15 febbraio 2018 all’ex presidente della commissione Giustizia Giulia Sarti, nei giorni in cui infuriava lo scandalo restituzioni M5s e sotto accusa finì l’ex fidanzato della deputata, Andrea ...

M5S - dalle campagne anticorruzione e antimafia al rischio di espulsione : la strana parabola di Giulia Sarti : Politica M5S, Casalino: "Sarti si è nascosta dietro il mio nome". Di Maio contro la deputata: "Va espulsa" OAS_RICH, 'Bottom',; Così quando venne eletta deputata nel 2013 dalla sua casella di posta ...

Rimborsopoli - Di Maio scarica Giulia Sarti. L'ex : "Casalino sapeva" - : Scontro sui social. L'ex compagno della Sarti, Andrea Bodgan Tibusche, ha accusato il portavoce del premier Rocco Casalino di conoscere da un anno la situazione della deputata grillina. La replica: "...

Giulia Sarti - Luigi Di Maio : "Le sue dimissioni un atto doveroso. Ora espulsione" : Un altro inciampo venuto alla luce proprio in uno dei momenti di massima difficoltà politica del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio deve essersi imbestialito non poco, al disvelamento da parte de Le Iene della vicenda Sarti. E oggi, nel commentarla, non ha voluto lasciare adito ad alcun dubbio riguar

Giulia Sarti - Rocco Casalino : "Le dissi di denunciare il fidanzato perchè lei mi raccontò un reato" : "Giulia Sarti raccontava a molte persone la sua versione, che comunque incolpava il suo ragazzo. E quando una persona ti racconta un reato, la prima cosa che ti viene da dire è vai a denunciare. È una cosa automatica". Lo ha detto Rocco Casalino, portavoce del premier e capo della comunicazione M5S,

M5S - dal Vaffa Day al rischio espulsione : chi è Giulia Sarti : Pentastellata della primissima ora è stata investita dalla Rimborsopoli 5 Stelle. Un anno fa era riuscita a uscirne arrivando anche alla rielezione alla Camera. Ma oggi un’altra risalita sembra davvero impossibile

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Di Maio sul caso Giulia Sarti - 27 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Di Maio sul caso Giulia Sarti "Stiamo valutano la sua espulsione dal Movimento 5 Stelle", 27 febbraio 2019,

Restituzioni M5s - Casalino : “Giulia Sarti? Mi spiegò di esser stata derubata - le dissi ‘se è così denuncia’” : “È assolutamente falso, io e Ilaria Loquenzi non c’entriamo niente”. Rocco Casalino, attuale portavoce del presidente del Consiglio e in precedenza numero uno della comunicazione del Movimento 5 stelle, chiarisce la sua posizione in merito al caso delle mancate restituzione di Giulia Sarti. La deputata, ora autosospesa dal Movimento, fa il nome dei due comunicatori in un sms all’allora fidanzato, per spiegare il perché della querela nei suoi ...

Giulia Sarti incastrata dalle chat : "Casalino mi ha detto che devo denunciarti" : Giulia Sarti è finita al centro di una nuova bufera dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Rimini della denuncia presentata dalla deputata del Movimento 5 Stelle nei confronti del suo ex fidanzato, Andrea Tibusche Bogdan, da lei denunciato per appropriazione indebita in relazione agli stipendi da parlamentare di Sarti che non erano mai finiti nel fondo per il microcredito.I bonifici erano partiti, come testimoniato dalla ...

Luigi Di Maio ha detto che l’espulsione di Giulia Sarti dal Movimento 5 Stelle sarebbe «doverosa» : Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha detto che l’espulsione della deputata Giulia Sarti dal partito sarebbe «doverosa». Martedì Sarti si era dimessa da presidente della commissione Giustizia della Camera e si era autosospesa dal partito

Giulia Sarti - ecco la chat con Andrea Tibusche Bogdan : «Tesoro è finita» : ecco la conversazione in chat, su Telegram, fra l'ex presidente della commissione Giustizia della Camera Giulia Sarti , e il suo ex fidanzato, Andrea Tibusche Bogdan . I due parlano della presunta ...

Restituzioni M5s - Casaleggio : “Espulsione Giulia Sarti? Dovete chiedere a lei” : “Giulia Sarti andrebbe espulsa dal Movimento? Dovete chiedere a lei”. È la risposta che dà Davide Casaleggio sul caso della deputata del M5s che si è dimessa dalla presidenza della commissione Giustizia e che si è autosospesa. Secondo il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, l’espulsione sarebbe “doverosa”. L'articolo Restituzioni M5s, Casaleggio: “Espulsione Giulia Sarti? Dovete chiedere a lei” ...