Ginnastica | Trofeo di Jesolo 2019 | Italia nelle mani delle Fate | Giorgia Villa e compagne

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : le convocate dell’Italia. Nazionale seniores in mano alle Fate - ci sono 8 juniores : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per il Trofeo di Jesolo 2019 che si disputerà al PalaArrex nel weekend del 2-3 marzo. Le azzurre affronteranno USA, Cina, Russia, Giappone, Belgio, Germania nella Classicissima della Polvere di Magnesio, una delle gare più prestigiose e importanti del calendario interNazionale. Non ci sono grosse sorprese nelle scelte del DT ...

Ginnastica artistica - Trofeo di Jesolo 2019 : calendario - programma - orari - tv e streaming. Come seguire la Classicissima : Nel weekend del 2-3 marzo si disputerà il Trofeo di Jesolo 2019, la Classicissima della Polvere di Magnesio: la 12^ edizione del prestigioso meeting internazionale di Ginnastica artistica, uno degli eventi più importanti inseriti in calendario, andrà in scena Come da tradizione al Pala Arrex della cittadina balneare in provincia di Venezia ed è stato anticipato rispetto alla sua consueta collocazione per permettere poi un avvicinamento migliore ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : le convocate dell’Italia per il collegiale. Fate al completo - tornano Maggio e Carofiglio : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per il collegiale che precede il Trofeo di Jesolo in programma il 2-3 marzo. Le ragazze si ritroveranno al PalAlgeco di Brescia dal 25 al 28 febbraio e poi partiranno alla volta del PalaArrex dove nel weekend andrà in scena l’imperdibile Classicissima della Polvere di Magnesio: le azzurre affronteranno USA, Cina, ...

Ginnastica - Trofeo Jesolo 2019 : le convocate degli USA. Jordan Chiles guida le Campionesse del Mondo : Gli USA hanno ufficializzato la formazione che parteciperà al Trofeo di Jesolo 2019, la grande Classica della Ginnastica artistica che andrà in scena nel weekend del 2-3 marzo. Lo squadrone a stelle e strisce affronterà Italia, Russia, Cina, Germania, Belgio, Giappone al PalaArrex in un appuntamento imperdibile e sempre dal grande fascino. Le Campionesse del Mondo hanno deciso di presentarsi in laguna senza le grandi stelle come Simone Biles e ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : chi gareggerà per gli USA? Collegiale a fine mese per la corazzata : Manca meno di un mese all’attesissimo Trofeo di Jesolo, la Classicissima della Polvere di Magnesio che si disputerà nel weekend del 2-3 marzo: al PalaArrex andrà in scena una delle gare più importanti dell’intera stagione per quanto riguarda la Ginnastica artistica, il livello tecnico si preannuncia di assoluto valore e il parterre sarà davvero stellare con tantissime big del circuito pronte a brillare in uno dei primi appuntamenti ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : ci saranno due Campionesse del Mondo! Liu Tingting e Nina Derwael guidano Cina e Belgio : le convocate : Al Trofeo di Jesolo 2019 ci saranno sicuramente due Campionesse del Mondo in carica, parterre stellare per la grande Classica di Ginnastica artistica che si disputerà nel weekend del 2-3 marzo. La cinese Liu Tingting (iridata alla trave) e la belga Nina Derwael (la più forte del Pianeta alle parallele asimmetriche) saranno infatti protagoniste al PalaArrex e impreziosiranno una delle gare più prestigiose dell’intero calendario ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : le convocate della Russia. Vladislava Urazova guida le juniores - assenti le seniores : La Russia parteciperà al Trofeo di Jesolo 2019 soltanto con la formazione juniores, quattro classe 2004 sbarcheranno al PalaArrex nel weekend del 2-3 marzo per dare spettacolo nella Classicissima della Ginnastica artistica. La direzione tecnica ha deciso di non prendere parte all’evento con la squadra seniores dunque vedremo all’opera un quartetto estremamente promettente guidato da Vladislava Urazova che l’anno scorso vinse il ...

Ginnastica Artistica – Trofeo Città di Jesolo : Ayumi Niiyama ed il suo Giappone puntano in alto : Ayumi Niiyama e le compagne del Giappone puntano al Trofeo Città di Jesolo di Ginnastica Artistica Si arricchisce la lista dei partecipanti al tanto atteso appuntamento con il Trofeo Città di Jesolo, la competizione internazionale della Ginnastica Artistica femminile, individuale e a squadre, senior e junior, in programma nel weekend del 2 e 3 marzo 2019. Dopo l’annuncio della rappresentativa giovanile della Germania, possiamo ...