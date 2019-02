Giappone | alla nascita pesava 268 grammi | dopo 5 mesi va a casa il bimbo prematuro più

“Entro 30 anni un terremoto devastante in Giappone” : uno studio del governo lancia l’allarme : C’è oltre il 90% di possibilità che entro i prossimi 30 anni si verifichi un terremoto devastante in Giappone. Lo ha rivelato uno studio del governo, segnalando in prevalenza il rischio di un sisma di magnitudo fra 7 e 8 lungo la fossa che parte dalla costa est del Pacifico, dove la placca Nordamericana, quella Euroasiatica, quella delle Filippine e quella Pacifica si ‘incontrano’. Questo fenomeno chiamato ...

Giappone - allarme dell’OMS : epidemia record di morbillo - colpa dei no vax : Ben 167 casi di morbillo sono stati registrati in Giappone nei primi mesi del 2019: uno dei due focolai più importanti è stato generato da una setta antivaccinista convinta che l'assunzione di farmaci "inquini" anime e corpi.Continua a leggere

Giappone - allarme degli esperti : rischio di terremoto devastante nel nord del Paese : Gli esperti di geofisica Giapponesi hanno lanciato l’allarme: cambiamenti osservati nella fossa delle Curili (una fossa oceanica situata nell’oceano Pacifico settentrionale) fa temere che un devastante terremoto possa colpire la costa est dell’isola di Hokkaido, la più settentrionale delle quattro isole principali del Giappone. Le variazioni, riporta l’Asahi shimbun, sembrano essere simili a quelle osservate prima del ...

Giappone - a gennaio prezzi alla produzione in calo : Frenano i prezzi alla produzione in Giappone , principale termometro dell'inflazione. Secondo la Bank of Japan , i prezzi di fabbrica hanno registrato un calo dello 0,6% nel mese di gennaio dopo il -0,...

WTA Doha – Naomi Osaka annuncia il forfait - problemi alla schiena per la tennista Giapponese : La numero uno del ranking mondiale WTA non prenderà parte al torneo di Doha per via di alcuni problemi fisici Naomi Osaka, numero 1 del ranking mondiale dopo il trionfo agli Australian Open, ha rinunciato al torneo Wta Premier di Doha per un problema alla schiena. Lo hanno annunciato gli organizzatori del ‘Qatar Total Open‘ (916.131 dollari di montepremi) senza fornire ulteriori dettagli sul tipo di infortunio della 21enne ...

Giappone : allarme radiazioni in impianto di riciclo nucleare : Oggi è scattato l’allarme per una perdita di materiale radioattivo nell’impianto di trattamento del combustibile nucleare di Tokaimura, in Giappone: lo ha reso noto la televisione pubblica NHK, citando fonti dell’agenzia nucleare nipponica, secondo la quale 9 addetti sono stati sottoposti a screening per verificare se vi sia stata un’esposizione (l’esito è stato negativo). Secondo la prefettura di Tochigi non sono ...

Giappone - frena crescita prezzi alla produzione nel settore servizi : I prezzi alla produzione del settore servizi in Giappone sono saliti meno del previsto, a dicembre . Il dato, comunicato dalla Bank of Japan , indica su base tendenziale un incremento dell'1,1% ...

Il Giappone riprenderà la caccia commerciale alle balene il giorno dopo essere uscito dalla International Whaling Commission : Il Giappone riprenderà la caccia commerciale alle balene il giorno dopo essere uscito dalla International Whaling Commission (IWC), l’organizzazione internazionale che si occupa di preservare la popolazione mondiale di cetacei. Il primo luglio di quest’anno, per la prima volta da trent’anni,

Subaru - Stop alla produzione per due settimane in Giappone : Stop alla produzione per due settimane: sta accadendo nello stabilimento della Subaru a Tokyo, dove la Casa Giapponese produce oltre il 60% delle proprie auto. Il motivo? Un presunto difetto a un componente del servosterzo che potrebbe interessare esemplari di Forester, Impreza e XV usciti dalla catena di montaggio tra la fine di dicembre e il 16 gennaio scorso, quando, durante il turno di notte, è stato imposto l'alt. La Subaru ha dichiarato ...

Giappone - a dicembre frena la crescita dei prezzi alla produzione : Rallenta la crescita dei prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan , i prezzi di fabrica hanno registrato un calo dello 0,6% nel mese di dicembre dopo il -0,3% di novembre e atteso ...

Ripresa caccia alla balena per Giappone potrebbe essere un danno : ... ma anche settori importanti della politica e dell'economia alimentare Giapponese.Scontato è il commento dell'opposizione al governo di Shinzo Abe. Il leader del Partito democratico costituzionale ...

La caccia alla balena potrebbe essere un danno per il Giappone : Roma, 27 dic., askanews, - La decisione del Giappone di lasciare la Commissione baleniera internazionale, IWC, per far ripartire una limitata caccia commerciale ai cetacei rischia di essere più che ...

Giappone : Toyota vuole installare un robot in ogni casa : Il colosso Toyota punta ad installare un robot in ogni casa: lo ha rivelato l’agenzia Bloomberg, secondo la quale, Toyota nel futuro progetta di fare uscire i robot dalle fabbriche e farli diventare oggetti d’uso comune nelle case. L’obiettivo è appunto trasformare i robot in elettrodomestici in grado di aiutare le persone nelle faccende domestiche e anche di offrire compagnia, in una società (quella Giapponese) dove un quarto ...

Caccia alle balene - il Giappone dice addio alla Commissione internazionale e riprende le catture a scopo commerciale : Il Giappone uscirà dall’International Whaling Commission (ICW), la Commissione internazionale per la Caccia alle balene, con l’obiettivo di riprendere la Caccia per scopi commerciali a luglio 2019. Una decisione annunciata nel corso di una conferenza dal capo di gabinetto Yoshihide Suga ma nell’aria da tempo. D’altronde già a settembre scorso il Giappone aveva proposto di revocare il divieto nel corso del vertice annuale dell’Iwc in Brasile. La ...