Giachetti si è preso la bestiolina di Renzi | così il candidato alla

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Se le primarie di domenica prossima si giocheranno sulla capacità o meno di Nicola Zingaretti di superare (e di quanto) la soglia minima del 50% più uno, la campagna sui social ha visto un attivismo più incisivo di sostenitori di Robertoe Anna Ascani, seguiti da quelli di Maurizio Martina e, in coda, lo stesso Zingaretti. Il deputato romano ha visto crescere del 70% le interazioni sui suoi profili social, mentre la sua compagna di ticket le ha più che raddoppiate rispetto al periodo pre-congressuale.Cosa c'è dietro questi dati? Una macchina ben collaudata che ha cambiato il pilota ma non i pezzi. Fuor di metafora, al minimo input che può partire spesso da Anna Ascani o da Luciano Nobili in una chat riservata, si mobilitano decine di attivisti allevaticorte della war roomana, soprattutto in occasione del referendum ...

