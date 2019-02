Frana Statale Sinnica riunione rinviata il 06 Marzo per impegni rappresentati Regione | il

Maltempo : chiusa per Frana la statale 64 ‘Porrettana’ tra Pistoia e Bologna : Una frana si è verificata sulla strada statale 64 ‘Porrettana’ tra le località Pavana ( Pistoia ) e Ponte della Venturina ( Bologna ) in prossimità del confine tra Toscana ed Emilia-Romagna. Lo comunica Anas specificando che la strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico proveniente da Bologna e diretto a Pistoia , si legge in una nota, è deviato sulla strada provinciale 632 con indicazioni sul posto; i veicoli ...

Maltempo - Frana la strada Abetone Brennero - chiusa la statale 12 : La strada statale 12 dell' Abetone e del Brennero è stata chiusa in entrambe le direzioni, all'altezza di Borgo a Mozzano , km 43,900, in seguito a una frana che ha riguardato il corpo strada le sul ...

La Statale 122 "Agrigentina" chiusa per una Frana : La strada Statale 122 "Agrigentina" è stata chiusa in entrambe le direzioni, fra il km 77,000 e il km 79,000 a Caltanissetta, a causa di una frana. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel pi breve tempo possibile.