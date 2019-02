Fortnite Stagione 8 | una nuova immagine teaser suggerisce l' arrivo dei Draghi

I draghi ruggiscono in Fortnite Stagione 8 : un’immagine svela le novità in arrivo : Il Battle Royale per eccellenza è pronto ad evolversi. Il prossimo 28 febbraio partirà infatti Fortnite Stagione 8, ovvero la nuova tornata di novità per lo sparatutto "costruttivo" di Epic Games. Nonostante l'arrivo sul mercato del rivale Apex Legends - da scaricare come free-to-play su PC, PS4 e Xbox One -, un po' tutta la community videoludica guarda alla prossima season del gioco come ad un evento particolarmente atteso. E per cui, come vi ...

La nuova immagine teaser della stagione 8 di Fortnite mostra un minaccioso serpente : Ormai manca poco all'arrivo della stagione 8 di Fortnite, infatti proprio ieri Epic Games ha pubblicato un'immagine a tema piratesca, volta ad annunciare il nuovo attesissimo evento. Oggi la compagnia ha pubblicato una seconda immagine che mostra un cobra su sfondo rosso.Come riporta VG247, l'immagine in questione è stata pubblicata tramite un post su Twitter e recita:"Qualcosa brilla all'interno della grotta ma attenti a quelli che arrivano a ...

Prima immagine di Fortnite Stagione 8 - i pirati invadono il Battle Royale? : I ragazzi di Epic Games hanno scelto il 28 febbraio come data di inizio di Fortnite Stagione 8. Una data importantissima per il Battle Royale per eccellenza, che segnerà lo scioglimento definitivo della neve che ne aveva ricoperto parte della grande mappa. Questo perché il team di sviluppo non solo è chiamato a coinvolgere la sua ampia community con Sfide sempre nuove ed eventi speciali mai visti, ma anche e soprattutto per via dell'agguerrita ...

Cerca una X per il tesoro : un tema piratesco per la stagione 8 di Fortnite? : L'attuale stagione di Fortnite terminerà il 27 febbraio e ovviamente c'è molta curiosità nei confronti della stagione 8 e del tema al centro di questa nuova season. Un teaser riportato da Eurogamer.net, sembra rivelare chiaramente quale sarà il tema della stagione 8: i pirati. Un tweet è infatti chiaro al riguardo con una sorta di canto piratesco e l'immagine di un uncino.La X segnala il luogoLeggi altro...

Cambia tutto per Fortnite Stagione 8 : Epic Games dice addio agli aerei : Fortnite Stagione 8 è sempre più vicina. La prossima evoluzione della celebre Battaglia Reale di Epic Games prenderà infatti il via il 26 febbraio, subito dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 8.0.0 già annunciato dalla compagnia a stelle e strisce. Un'evoluzione che, neanche a dirlo, porterà con sé diverse novità. Se già sappiamo che la mappa è destinata a Cambiare - sconvolta dai recenti terremoti registrati sulla grande isola di gioco -, ...

Fortnite : Come ottenere il Pass Stagione 8 GRATIS : A partire da oggi sono disponibili le Sfide a tempo in Fortnite che permettono ai giocatori di ottenere il nuovo Pass Stagione 8 GRATIS, scopriamole insieme. Fortnite: Le sfide a tempo L’aggiornamento 7.40 ha spianato la strada all’ottava Stagione di Fortnite, per tale occasione Epic Games ha deciso di regalare il Pass Battaglia a tutti coloro che porteranno a termine le Sfide a tempo entro un certo periodo. Le sfide in ...

Inattesa novità per Fortnite Stagione 8 : la zona Sharky Shrubs potrebbe ampliare la mappa : La Battle Royale di Epic Games è sempre più vicina alla sua evoluzione. Fortnite Stagione 8 sarà il prossimo passo verso il tradizionale rinnovo programmato dal team di sviluppo americano. Rinnovo che avverrà dal 26 febbraio, subito dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 8.0.0. E se è vero che leak e ipotesi sulla prossima Stagione non mancano di certo, allo stesso modo anche oggi possiamo fantasticare su alcune delle novità in arrivo. Dopo ...

Mappa di Fortnite Stagione 8 svelata in anticipo - come cambierà? : Il futuro della Battaglia Reale targata Epic Games è sempre più vicino. E fa rima con Fortnite Stagione 8. I giocatori su ogni piattaforma, da PlayStation 4 a Nintendo Switch, attendono infatti la prossima Stagione del titolo, mentre sono attive le tante novità messe sul piatto dal team di sviluppo in occasione di San Valentino. Una season, l'ottava, che inizierà il 26 febbraio e che come da tradizione porterà con sé Sfide inedite e molto ...

Terremoti e tornado incombono nella stagione 8 di Fortnite? : Stando alle ultime scoperte dai dataminer, riporta Fortniteintel, tra i file della patch 7.40 del gioco possiamo trovare immagini, modelli e file audio inerenti a fenomeni naturali quali Terremoti e trombe d'aria.Stando alle indiscrezioni dunque sembra proprio che la Season 8 del gioco sarà caratterizzata da una serie di disastri naturali, probabilmente inerenti alla guerra in corso tra il Re di Fuoco e il Re di Ghiaccio.Possiamo vedere in ...

Il Battle Pass della Stagione 8 di Fortnite gratis : una mossa per contrastare Apex Legends? : Non sappiamo se la mossa di Epic Games sia legata in qualche modo al lancio di Apex Legends e al suo incredibile successo attuale ma ciò che è certo è che i creatori di Fortnite sembrano voler tentare in qualche modo di fermare l'avanzata di un rivale molto agguerrito.Una primissima mossa è la decisione di rendere completamente gratuito il Battle Pass della Stagione 8, la Stagione che inizierà tra circa due settimane. Come segnalato da ...

Conferme per Fortnite Stagione 8 : quando inizia e news sul prossimo update : Fortnite Stagione 8 è solo il passo successivo di un percorso lastricato di successi. Un percorso, quello dello shooter online di Epic Games, che ha saputo fare tesoro dei feedback degli appassionati e dell'esperienza del team di sviluppo. Dando vita al fenomeno Battle Royale per eccellenza. Non è infatti un segreto che la Battaglia Reale degli stessi autori di Gears of War sia la più giocata del 2018, e che allo stesso tempo guardi con ...

Interessante svolta per Fortnite Stagione 7 - durerà 11 settimane? : Fortnite Stagione 7 si sta rapidamente avviando verso la sua inevitabile conclusione. Una season, quella in corso nella Battale Royale più amata di sempre, che è stata segnata da ghiaccio e neve. E che ha portato con sé tantissime nuove Sfide, fino alle ultime della Settimana 10. Senza dimenticare, poi, l'evento speciale per festeggiare San Valentino, denominato Amore per Tutti dagli sviluppatori di Epic Games. Proprio quando tutto sembrava ...

Leak per Fortnite Settimana 10 : ecco le ultime Sfide della Stagione 7 : I giocatori di Fortnite stanno vivendo decisamente un periodo d'oro. Nonostante la recente - e agguerrita! - concorrenza di Apex Legends, la Battaglia Reale targata Epic Games si avvia infatti verso la conclusione della settima Stagione. E di conseguenza si prepara ad accogliere la Stagione 8 con tutti i crismi del caso, carica di oggetti cosmetici mai visti e di Sfide inedite che andranno a movimentare un gameplay già ampiamente collaudato. Al ...

Fortnite : Le Skin di fine stagione e i nuovi prodotti in arrivo : Nell’attesa che arrivino le sfide della 10° settimana di Fortnite, potete sempre fare una visita al negozio per acquistare con i V-Buck le nuove Skin, a seguire vi riportiamo la lista completa. Fortnite: Le Skin di fine stagione Costumi Battuta di Caccia (Leggendario) 2,000 V-Buck Pagliaccio Notte (Epico) 1,500 V-Buck Peekaboo (Epico) 1,500 V-Buck Tiratore (Raro) 1,200 V-Buck Picconi Pick Squeak (Epico) ...