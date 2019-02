Fondazione Musica per Roma | chiude Equilibrio Festival – Aurora Boreale con oltre 8mila

romadailynews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Grande successo di pubblico perchecon circa 8 mila spettatori: 2600 accorsi per gli spettacoli di danza e in 5000 per vedere l’e le mostrecon2600 spettatori, diretto da Roger Salas, in programma dal 10 al 26 febbraio 2019 in Auditorium Parco della, con una stagione dedicata ai Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia). Fil rouge e tema della rassegna l’, pretesto poetico che ha fatto accostare5000 persone al panorama culturale sempre seducente e stimolante offerto dalla “Danza delle luci”, che si è incarnata nel light show Northern Mistery dell’artista Mads Vegas nella Villana e nel live streaming dell’che è stata proiettata sulla cupola della Sala Sinopoli in diretta dalla Lapponia.Successo di pubblico anche per la mostra ...

