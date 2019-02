Fiorentina | Della Valle | ' Insulti ad Astori drammatici A cosa servono?'

Fiorentina-Atalanta - le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia : Ai quarti di finale la Fiorentina ha travolto la Roma battendola per 7-1, l'Atalanta ha invece dominato la Juventus costringendola ad una pesante sconfitta per 3-0, ancora oggi l'unica in Italia per i ...

Chiesa fa cento con la maglia della Fiorentina : tutti i numeri : Ed eccoli i numeri del campione della Fiorentina, riportati da Il Corriere dello Sport : 99 presenze in viola, entro le quali ha collezionato già 20 gol, più 19 tra assist e rigori procurati. Il ...

Fiorentina-Atalanta - le quote della semifinale d'andata di Coppa Italia : Le formazioni allenate da Pioli e Gasperini scendono in campo mercoledì 27 febbraio alle 21 per la gara di andata della semifinale di Coppa Italia. La Fiorentina, sei volte vincitrice del trofeo, non ...

Sara Bergomi – Un fidanzato della Fiorentina ed una bellezza acqua e sapone : ecco la bella figlia di Beppe [GALLERY] : Sara è la bella figlia di Beppe Bergomi complice de Le Iene nello scherzo al padre ex difensore dell’Inter Dopo gli scherzi a calciatori famosi comeSorrentino e Insigne, le Le Iene hanno colpito anche Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter. Il programma di Italia Uno si è avvalso della complicità di Sara, bellissima figlia dell’ex nerazzurro, che ha fatto preoccupare il padre portandolo a credere di sentire delle voci ...

Inter – Handanovic non ci sta : “siamo incazzati! Rigore? Vi svelo cosa mi ha detto un giocatore della Fiorentina” : Samir Handanovic senza peli sulla lingua dopo l’ingiusto pareggio di ieri sera dell’Inter contro la Fiorentina E’ un’Inter furibonda, quella uscita dal campo ieri sera dopo la sfida e l’ingiusto pareggio contro la Fiorentina al Franchi. I nerazzurri si sono sentiti beffati dopo il rigore assegnato dall’arbitro Abisso al 101′ su un tocco di petto di D’Ambrosio, giudicato erroneamente tocco di ...

La Fiorentina beffa l'Inter : al Franchi fa 3-3 su rigore al 55' della ripresa : VAR protagonista al Franchi, nel posticipo della 25esima giornata di Serie A. Inter e Fiorentina pareggiano 3-3 al termine di una partita vibrante e ricca di emozioni. Una serata difficilissima per l'arbitro Abisso, costretto a ricorrere al video in una serie infinita di occasioni fra cui i primi du

VIDEO Fiorentina-Inter 3-3 - Highlights - gol e sintesi della partita. VAR protagonista a Firenze : L’Inter pareggia in casa della Fiorentina per 3-3 nel posticipo serale della 25ma giornata della Serie A di calcio: partenza pirotecnica con il gol al 1′ di Simeone ed il pareggio di Vecino al 6′ (confermato al VAR). Al 40′ sorpasso ospite con Politano, poi al 53′ rigore trasformato da Perisic (ancora consultato il VAR). I padroni di casa accorciano al 60′ con Biraghi, ma l’arbitro annulla dopo aver ...

Wanda punge ancora l’Inter? La ‘verità’ del post social della moglie di Icardi poco prima di Fiorentina-Inter [FOTO] : Wanda Nara ancora pungente sui social, ma questa volta si tratta di una ‘risposta’ alla cognata Ivana L’Inter, Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno ancora raggiunto un punto d’incontro per proseguire insieme, risolvendo del tutto gli ‘screzi’ che hanno inasprito tutta la vicenda. Intanto, a mettere ancora più pepe alla situazione ci pensa la sorella di Mauro Icardi, Ivana, che non ha mai nascosto il suo ...

Fiorentina-Inter - le chiavi tattiche della sfida : Con otto undicesimi della formazione che aveva giocato a Vienna dieci giorni fa, dove mancavano D'Ambrosio, Skriniar e Brozovic,, nove undicesimi della formazione che ha sconfitto la Sampdoria qualche ...

Serie A - gli arbitri della 25giornata : Fiorentina-Inter ad Abisso : Nonostante non ci sia alcuno scontro diretto tra le prime sei della classifica, la 25giornata di Serie A offre diversi spunti interessanti dal punto di vista delle designazioni arbitrali. La gara di ...

Chiesa tra Juventus e Inter - la valutazione della Fiorentina è altissima : Chiesa tra Juventus e Inter – Ultimissime novità sul futuro di Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina ambito da Juventus e Inter. L’esterno viola e della Nazionale è nel mirino da entrambi i club. I nerazzurri sperano di raccogliere i frutti del lavoro condotto da Beppa Marotta nell’ultimo anno, sin dai tempi della sua esperienza in […] More

La Fiorentina vince 4-1 in casa della Spal. Polemiche sul Var : La Fiorentina di Pioli vince con merito per 4-1 sul campo della Spal di Semplici grazie ai gol di Edimilson, Veretout, Simeone e Gerson che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio di Petagna. La partita, ...