Fiorentina-Atalanta | il bello del calcio | la ‘favola’ di Gasperini e le capacità di

Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia 2019 - formazioni e dove vederla in tv : Dopo Lazio-Milan tocca alla sfida del Franchi tra Fiorentina e Atalanta , seconda semifinale d'andata della Coppa Italia 2018/19 . I padroni di casa si presentano alla partita a breve distanza dall'...

Fiorentina-Atalanta in diretta su Rai1 - andata semifinale Coppa Italia : Stasera, mercoledi 27 febbraio 2019, si gioca l'andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Dopo il deludente 0-0 di ieri tra Lazio e Milan, oggi allo stadio Artemio Franchi di Firenze scendono in campo le rivelazioni della competizione, ossia Fiorentina e Atalanta, che nei quarti di finale hanno superato, rispettivamente, le big Roma e Juventus.Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in diretta su Rai1 e Rai1 HD, con telecronaca di ...

Diretta Fiorentina-Atalanta ore 21 : dove vederla in tv e probabili formazioni : FIRENZE - Sale l'attesa a Firenze per il match di stasera contro l' Atalanta valevole per la semifinale d'andata di Coppa Italia . Ieri sono stati circa tremila i tifosi che hanno aderito all'...

Diretta Fiorentina-Atalanta ore 21 : probabili formazioni e come vederla in tv : FIRENZE - Saranno oltre 32 mila i tifosi viola che assisteranno stasera alla semifinale d'andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta . Una semifinale arrivata in maniera sorprendente per ...

Coppa Italia : Lazio-Milan 0-0. Stasera Fiorentina-Atalanta : Finisce esattamente come un anno fa la prima semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan. zero zero il risultato finale e quindi tutto rinviato al match di ritorno a San Siro in programma a fine ...

Pagelle Fiorentina-Atalanta Coppa Italia - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle FIORENTINA ATALANTA – Tutto pronto per il match dell’Artemio Franchi di Firenze Fiorentina-Atalanta, valido come semifinale di andata della Coppa Italia 2018-2019. Viola chiamati a confermare il roboante 7-1 con cui si sono sbarazzata della Roma di Eusebio Di Francesco. Bergamaschi chiamati a giocare per la Storia. La Dea è alla quinta semifinale della sua esistenza […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Atalanta Coppa Italia, ...

Fiorentina-Atalanta Coppa Italia 2019 - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : La seconda semifinale della Coppa Italia di calcio, quella della parte bassa del tabellone, dopo lo scialbo 0-0 di Lazio-Milan di ieri, opporrà la Fiorentina all’Atalanta: queste due squadre sono arrivate al penultimo atto della competizione da risultati altisonanti ottenuti nei quarti di finale. I viola hanno annichilito per 7-1 la Roma, mentre gli orobici hanno eliminato la Juventus con un secco 3-0. In sede di sorteggio ad inizio anno ...

5 curiosità sulla partita tra Fiorentina e Atalanta di Coppa Italia : Domani, mercoledì 27 febbraio, alle ore 21:00, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, andrà di scena la partita di andata tra Fiorentina e Atalanta, valevole per la semifinale di Coppa Italia. Da una parte la squadra viola, allenata da Stefano Pioli, reduce da un ottimo momento di forma. Ben nove i risultati positivi tra campionato e Coppa Italia, 4 vittorie e 5 pareggi. Nell'ultima partita contro l'Inter ha ottenuto un pareggio per 3-3 al ...

Fiorentina-Atalanta - le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia : Ai quarti di finale la Fiorentina ha travolto la Roma battendola per 7-1, l'Atalanta ha invece dominato la Juventus costringendola ad una pesante sconfitta per 3-0, ancora oggi l'unica in Italia per i ...

Semifinale di Coppa Italia – L’Atalanta sfida la Fiorentina - Gasperini predica calma : “quando elimini la Juventus alimenti aspettative e speranze” : Le sensazioni di Gasperini alla vigilia della sfida di Semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta “Sarà una partita importante per la stagione, visto che siamo arrivati a questa Semifinale ed è chiaro che quando riesci ad eliminare la Juventus alimenti anche delle aspettative, delle speranze di poter andare avanti. E questo è sicuramente un momento fondamentale della stagione”. Lo dice l’allenatore ...

Atalanta - Gasperini : 'Dobbiamo segnare al Franchi - la Fiorentina è forte' - : Ecco quanto dichiarato da Gian Piero Gasperini , tecnico della Dea: 'Crocevia della stagione, chiaro che quando elimini la Juve le aspettative salgono - ha commentato a Rai Sport -. La Fiorentina è ...

Fiorentina-Atalanta - Gasperini : “Coppa Italia fondamentale per noi” : FIORENTINA ATALANTA Gasperini – L’Atalanta si approccia alla semifinale di andata della Coppa Italia con un paio di defezioni per squalifica, Freuler e Djimsiti, ma recupera Papu Gomez che è un valore aggiunto e soprattutto de Roon; pertanto si presenterà a Firenze quasi in formazione titolare. Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Rai Sport […] L'articolo Fiorentina-Atalanta, Gasperini: ...

Fiorentina-Atalanta - Pioli : “Gasperini sbagliò a dare del simulatore a Chiesa” : FIORENTINA ATALANTA Pioli – “Ce l’abbiamo in testa di vincerla la Coppa Italia, come credo sia normale per tutte le squadre che sono rimaste. E’ capitato raramente che le prime tre squadre del campionato siano fuori”. Sono le parole dell’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Noi […] L'articolo ...

Coppa Italia : Fiorentina Atalanta : ''Non è un mistero che avrei voluto un trattamento più equo considerando che l'Atalanta si presenterà a questa sfida con 36 ore di riposo in più. Ma le motivazioni aiuteranno la mia squadra a trovare ...