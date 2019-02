Fertilità e gravidanza | ecco come i Pfas la influenzano

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Alterano la funzione dell’utero interagendo col progesterone, bloccano i meccanismi che regolano il ciclo mestruale con effetti sulla regolarità e ritardo nella comparsa delle prime mestruazioni, interferiscono con l’annidamento dell’embrione e il decorso della. E’ l’impatto deiosservato sulla salute riproduttiva della donna e un team dell’università di Padova ha ora identificato il meccanismo attraverso cui avvengono queste alterazioni che colpiscono lafemminile e inducono fra le altre cose poliabortività. La ricerca ha coinvolto un gruppo di 20enni residenti nell’area rossa veneta ad alto inquinamento di queste sostanze chimiche di sintesi, per valutare gli effetti sul ciclo.Il gruppo coordinato da Carlo Foresta e Andrea Di Nisio ha valutato l’effetto deisul progesterone, ormone femminile che regola ...

cristinacenci : RT @ParoleFertili: “Perché? Perché proprio a me... proprio a noi?”. È ciò che si ripete Anon dopo ogni transfer. Ma ogni volta trova dentro… - BarbaraRachetti : RT @ParoleFertili: “Perché? Perché proprio a me... proprio a noi?”. È ciò che si ripete Anon dopo ogni transfer. Ma ogni volta trova dentro… - SignorAldo : RT @ParoleFertili: “Perché? Perché proprio a me... proprio a noi?”. È ciò che si ripete Anon dopo ogni transfer. Ma ogni volta trova dentro… -