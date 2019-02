oasport

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Si è conclusa anche la, e terzultima,deiF1di. Questo turno, senza dubbio, andrà in archivio come la sessione che ha visto l’incidente di Sebastian Vettel. Unonon di poco conto per la scuderia di Maranello che, fino a quel momento, procedeva a vele spiegate grazie al tedesco. Ma, andiamo con ordine. Il più veloce di questo mercoledì sul tracciato del Montmelò è risultato Carlos Sainz su McLaren. Lo spagnolo, ancora una volta, ha piazzato il miglior tempo, sfruttando una monoposto scarica di benzina e le gomme C4 (le ex ultrasoft). Il suo crono, 1:17.144 è il migliore di tutti i, e va a superare anche il record di Sebastian Vettel nella otto-giorni del 2018. La vettura di Woking continua a concentrarsi su giri veloci per fare notizia, ma quest’anno sta dimostrando anche una buona solidità con la MCL34 che oggi ha chiuso ...

