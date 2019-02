Expo 2020 - Glisenti : "Porteremo a Dubai il 'Made With Italy''' : "All'Expo 2020 di Dubai non vogliamo portare solo il 'Made in Italy' ma anche il 'Made With Italy' per evidenziare le possibilità di cooperazione" con le nostre imprese. Lo ha sottolineato Paolo ...

Expo 2020 - l'Italia a Dubai per costruire un 'ponte sul futuro' : E' in tre parole chiave - opportunità, mobilità e sostenibilità - la 'filosofia' dell'esposizione universale che il prossimo anno porterà a Dubai 25 milioni di persone. Un appuntamento che, in un ...

Mce " Mostra Convegno Expocomfort 2020 : un nuovo layout espositivo per interpretare il cambiamento del settore : ... del condizionamento, della refrigerazione andrà a occupare oltre agli storici padiglioni 13/15 e 22/24 anche il padiglione 9/11 insieme all'area THAT'S SMART, punto di unione fra il mondo elettrico ...

Massimo Zanetti Beverage Group si rafforza a Dubai in vista di Expo 2020 : ... si inserisce all'interno di un disegno più ampio del Gruppo che ha come obiettivo quello di presidiare in maniera efficace e diretta uno dei mercati a tasso di crescita più alto al mondo in termini ...

Catanzaro. Daniele Rossi in visita alla IICUAE di Dubai in vista di Expo 2020 : Daniele Rossi, Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, ha incontrato domenica mattina a Dubai il segretario generale della Camera

Expo 2020 - 150 imprese italiane a Dubai : Sono 150 le imprese di beni e servizi che hanno manifestato il loro interesse a diventare partners tecnici del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai . La vasta adesione alla Call lanciata nelle scorse ...

Federalimentare - timori per Brexit e quota 100. “Obiettivo Export 50 miliardi nel 2020” : Bocciate le due misure cardine della manovra, Reddito di cittadinanza e quota 100, timori per una Brexit senza accordo, che sarebbe “molto pericolosa”, e preoccupazione per il taglio delle stime di crescita del Pil italiano da parte del Fmi dopo quello di Banca d’Italia. A delineare uno scenario in chiaroscuro per il settore agroalimentare è il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio, intervistato dall’Adnkronos, ...

Federalimentare - timori per Brexit e quota 100 - Export 50 mld in 2020 : Roma, 22 gen., AdnKronos, - di Cristina Armeni Bocciate le due misure cardine della manovra, Reddito di cittadinanza e quota 100, timori per una Brexit senza accordo, che sarebbe "molto pericolosa", e ...

Federalimentare - timori per Brexit e quota 100 - Export 50 mld in 2020 : di Cristina Armeni Bocciate le due misure cardine della manovra, Reddito di cittadinanza e quota 100, timori per una Brexit senza accordo, che sarebbe "molto pericolosa", e preoccupazione per il ...