notizie.tiscali

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) ANSA, - CECINA, LIVORNO,, 27 FEB - Anziano minaccia con telefonate anonime una famiglia di imprenditori per estorcere 100.000 euro. I carabinieri lo hanno scoperto e quindi hannoin ...

ToscanaBT : Ansa #news #Toscana:Ex antiquario arrestato per estorsione - AnsaToscana : Ex antiquario arrestato per estorsione. Minacciava con telefonate anonime famiglia, voleva 100mila euro #ANSA -