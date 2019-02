Calendario Europa League 2018-19 : gironi - orario e avversarie italiane : Calendario Europa League 2018-19: gironi, orario e avversarie italiane Calendario gironi Europa League 2019, gli orari tv Cominciamo con una brutta notizia: l’ Europa League non potrà contare sulla presenza dell’ Atalanta, beffata ai rigori dal Copenaghen dopo lo 0-0 al 120'. Fatali gli errori di Gomez e Cornelius (ironia della sorte, danese anche lui). Gli orobici hanno creato molto, sfiorando il gol con Pasalic, due volte, e Zapata. Palo ...

Atalanta - Gasperini : 'La Coppa Italia è la strada più breve per andare in Europa League' : Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Rai Sport alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia in casa della Fiorentina. 'Una partita determinante per la stagione, ...

Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla : Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla diretta Europa League in streaming e TV, Dove si vede La UEFA Europa League, giunta alla 48a edizione (la 10a con la formula attuale) è iniziata il 26 Giugno 2018 con la fase preliminare e si concluderà il 29 Maggio 2019 con la finale di Baku, Azerbaigian. Quest’anno 190 squadre al via, appartenenti a 55 federazioni. Per l’Italia, sicure partecipanti alla fase a gironi sono ...

Calendario Europa League 2018-19 : gironi - orario e avversarie italiane : Calendario Europa League 2018-19: gironi, orario e avversarie italiane Calendario gironi Europa League 2019, gli orari tv Cominciamo con una brutta notizia: l’ Europa League non potrà contare sulla presenza dell’ Atalanta, beffata ai rigori dal Copenaghen dopo lo 0-0 al 120'. Fatali gli errori di Gomez e Cornelius (ironia della sorte, danese anche lui). Gli orobici hanno creato molto, sfiorando il gol con Pasalic, due volte, e Zapata. Palo di ...

Europa League - Eintracht Francoforte-Inter : diretta tv su Sky il 7 marzo alle 18 : 55 : L’Inter affronterà l’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Sarà una sfida ostica per i nerazzurri, dopo l’abbordabile Rapid Vienna incontrato al turno precedente. Per i ragazzi di Luciano Spalletti si alzerà l’asticella e non sarà affatto semplice strappare la qualificazione ai tedeschi. Il match del Frankfurt Stadion verrà giocato giovedì 7 marzo 2019 alle ore 18.55. A trasmettere la diretta tv sarà Sky. ...

Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla : Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla diretta Europa League in streaming e TV, Dove si vede La UEFA Europa League, giunta alla 48a edizione (la 10a con la formula attuale) è iniziata il 26 Giugno 2018 con la fase preliminare e si concluderà il 29 Maggio 2019 con la finale di Baku, Azerbaigian. Quest’anno 190 squadre al via, appartenenti a 55 federazioni. Per l’Italia, sicure partecipanti alla fase a gironi sono ...

Europa League - Eintracht e Salisburgo senza paura : “Ce la giocheremo” : Europa League – Diciamolo, rispetto a quel che poteva uscire dall’urna di Nyon, Napoli e Inter sono andate più che bene. Meglio è andato il Napoli che sfiderà il Salisburgo, semifinalista la scorsa stagione, ma comunque più debole della squadra di Francoforte che ha tutte le carte in regola per giocarsi la qualificazione con l’Inter […] L'articolo Europa League, Eintracht e Salisburgo senza paura: “Ce la ...

Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla : Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla diretta Europa League in streaming e TV, Dove si vede La UEFA Europa League, giunta alla 48a edizione (la 10a con la formula attuale) è iniziata il 26 Giugno 2018 con la fase preliminare e si concluderà il 29 Maggio 2019 con la finale di Baku, Azerbaigian. Quest’anno 190 squadre al via, appartenenti a 55 federazioni. Per l’Italia, sicure partecipanti alla fase a gironi sono ...

Izzo e Iago Falque mandano in estasi il Torino : i granata sempre più vicini all’Europa League : Il Torino supera 2-0 l’Atalanta con Izzo e Falque e l’aggancia al 6° posto Il Torino supera 2-0 l’Atalanta nell’anticipo del 25esimo turno di Serie A e aggancia, a quota 38, gli stessi nerazzurri e la Lazio al 6° posto in classifica, alimentando le proprie chance di qualificarsi per l’Europa League. A decidere la sfida dell’Olimpico-Grande Torino le reti, una per tempo, di Izzo e Iago Falque. Tano ...

Europa League - sorteggio ottavi : Inter e Napoli contro Eintracht e Salisburgo : L’urna di Nyon ha stabilito gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League. Apparentemente non è andata così male alle italiane, infatti Inter e Napoli hanno evitato gli spauracchi inglesi (Chelsea e Arsenal) e il Siviglia. Tuttavia, l’Eintracht Francoforte e il Salisburgo, rispettivamente per Inter e Napoli, rappresentano degli ostacoli da non sottovalutare se l'obiettivo delle formazioni italiane è quello di voler arrivare alla ...

Europa League : ecco i sorteggi degli ottavi di finale : Il tabellone dei sorteggi degli ottavi di finale dell’Europa League, dove Inter e Napoli se la dovranno vedere con Eintracht Francoforte e SalisburgoEuropa League / INTER / NAPOLI – Nella giornata di ieri si sono tenuti i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League, che avrà come appendice la finale di Baku. Per le italiane non si può certamente parlare di un’urna fortunata: l’Inter di Luciano Spalletti, dopo aver ...

De Laurentiis stuzzica l’ex tecnico : “Napoli-Chelsea in Europa League? Se Sarri resiste…” : Aurelio De Laurentiis ha punzecchiato l’ex partenopeo Sarri parlando di un’ipotetica finale contro il suo Chelsea in Europa League Una finale Napoli-Chelsea in Europa League “sarebbe divertente, se Sarri resiste perché no?”. Lo dice Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky, precisando che “io non posso che augurare a Sarri di resistere e di fare bene“. Parlando dell’ex tecnico del Napoli, ora in ...

Europa League : alla scoperta del Salisburgo - l'avversario del Napoli : Secondo i dati offerti da Transfermarkt, grazie a questa politica la società ha tirato su circa 123 milioni di euro di plusvalenze solo negli ultimi tre anni. E adesso, dopo aver strapazzato il ...

Europa League - Sarri ed il suo ex Napoli favoriti per la vittoria del titolo : Europa League: Chelsea e Napoli sono di certo tra le squadre favorite per la vittoria della competizione, le quote Due squadre insidiose, ma entrambe alla portata di Napoli e Inter. I sorteggi per gli ottavi di Europa League hanno portato agli azzurri il Salisburgo, mentre Spalletti e i suoi se la vedranno con l’Eintracht Francoforte. Le premesse sono buone sul tabellone Snai, dove il passaggio del turno dei partenopei si gioca a ...