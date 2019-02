Million Day - Estrazione di lunedì 25 febbraio 2019 : tutti i numeri vincenti : Segui in diretta su Leggo.it l' estrazione Million Day di oggi lunedì 25 febbraio 2019 . Ecco tutti i numeri vincenti estratti. Million Day è il nuovo gioco di Lottomatica che...

Million Day - Estrazione di domenica 24 febbraio 2019 : ecco tutti i numeri vincenti : In diretta su Leggo.it l' estrazione Million Day di oggi domenica 24 febbraio 2019 . Live tutti i numeri vincenti estratti: 3 12 14 31 47. Million Day è il nuovo gioco di Lottomatica che...

Million Day - diretta Estrazione di venerdì 22 febbraio 2019 : tutti i numeri vincenti : Su Leggo.it in diretta l' estrazione Million Day di oggi venerdì 22 febbraio 2019 . Ecco tutti numeri vincenti : 22 18 12 6 19. Million Day è il nuovo gioco di Lottomatica...

Estrazione Million Day oggi : numeri vincenti in diretta : Estrazione Million Day oggi: numeri vincenti in diretta Ultima Estrazione Million Day “Million day, il milione che vorrei” recita il claim pubblicitario. Oltre a parlarvi e tenervi aggiornati sulle estrazioni di altri giochi come il superenalotto di seguito vi illustriamo il funzionamento del MillionDay. Si gioca scegliendo 5 numeri su 55. C’è una Estrazione quotidiana alle ore 19:00. Si può giocare sino alle 18:45 e dalle 19:15 ...