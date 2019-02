Espulsione Sarti dal M5S | Di Maio | ' Atto doveroso'

Blastingnews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Giulia, presidente della Commissione Giustizia della Camera si è dimessa dall'incarico ed è in via didal Movimento 5 Stelle.che, come affermato dal capo politico del partito e ministro del Lavoro Luigi Di, dovrà attendere la valutazione dei probiviri. Il vicepremier, inoltre, si è espresso sull'della parlamentare affermando che si tratta di un "".Anche il portavoce del Movimento, Rocco Casalino, ha detto la sua: "si è probabilmente coperta dietro il mio nome con l’allora compagno, se avessi saputo di questi giri strani l'avrei riferito al Capo politico e ai Probiviri". Inoltre, Casalino ha aggiunto che lui va a tutela dei M5S e non dei singoli parlamentari....

