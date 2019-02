Boom di richieste per le Energie rinnovabili : Gli italiani chiedono alle istituzioni un maggior impegno nella produzione di energia attraverso fonti rinnovabili, in particolare eolico e fotovoltaico. È questa l’indicazione emersa dallo studio “Gli italiani, il solare e la green economy”, realizzato dalla Fondazione UniVerde e IPR Marketing in collaborazione con Cobat (il Consorzio per la gestione del fine vita di pile ed apparecchiature elettroniche di varia natura). Il report conferma ...

Eni entra nel mercato delle Energie rinnovabili in Australia : Eni rafforza la sua presenza in Australia . Attraverso Eni Australia Ltd ha completato l'acquisizione del progetto per la realizzazione della centrale fotovoltaica a Katherine , nel Territorio del ...

Clima - studio : 100% di Energie rinnovabili al 2050 per centrare il target di +1 - 5°C : Il modello Climatico One Earth elaborato da un team di esperti della University of Technology Sydney, del German Aerospace Center e della University of Melbourne, ha consentito di rilevare che per rimanere al di sotto dell’aumento di temperatura di 1,5°C, target indicato nell’Accordo di Parigi, è necessario raggiungere l’obiettivo 100% di energie rinnovabili entro la metà del secolo. “Dopo due anni a sostegno di un team ...

Lavoro : Imc Holding - boom assunzioni in settore Energie rinnovabili : Roma, 14 gen. (Labitalia) - Cercasi profili professionali nel settore fotovoltaico. A lanciare l'o[...]