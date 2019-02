Eleonora Pedron ha lasciato Nicolò De Devitiis?

Eleonora Pedron di nuovo single : è finita con la iena Nicolò De Devitiis : È finita la storia d’amore tra Eleonora Pedron e la iena Nicolò De Devitiis (protagonista di un discusso servizio con Niccolò Zaniolo), durata più di un anno. Sarebbe la bionda ex Miss Italia ad aver deciso di mettere la parola fine alla relazione dopo che, tra alti e bassi, i due sono stati insieme per tutto il 2018 (l’ultima foto insieme sul profilo Instagram della ex prima donna di Controcampo risale al 29 dicembre). ...