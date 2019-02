Economia circolare | il 1° Marzo la presentazione del primo “Rapporto 2019”

Economia circolare : il riciclo del legno vale 1 - 4 miliardi e 6mila posti di lavoro : ... una delle più all'avanguardia, tra i settori manifatturieri italiani e tra le filiere del legnoarredo europee, sul tema dell'Economia circolare, ch fa ha nel recupero e riciclo...

Progetto ReStart - grande partecipazione attiva all'incontro "Economia circolare e Bonifiche - opportunità per il territorio" : ... sabato 23 febbraio nel salone consiliare del Comune di Priolo Gargallo il nuovo appuntamento con "ReStart " Un Progetto di Condivisione", dal titolo "Economia Circolare e Bonifiche, un'opportunità ...

La transizione all’Economia circolare non è una passeggiata : Dal 1970 il prelievo mondiale di materiali è quasi triplicato, passando da circa 26,7 a 84,4 miliardi di tonnellate nel 2015. Con il trend attuale il consumo di materiali raddoppierà ulteriormente antro il 2050, arrivando a 170-184 miliardi di tonnellate (Report of the International Resource Panel. UNEP 2017).Aggiungendo agli 84,4 di materiali prelevati gli 8,4 di quelli provenienti dal riciclo, si hanno circa 92,8 miliardi di ...

Economia circolare : Maire Tecnimont inizierà il riciclo della plastica con sostegno di Intesa : Una notizia che dimostra come il cerchio virtuoso del riciclo si sta allargando sempre di più coinvolgendo grandi imprese italiane e il mondo della finanza.

Ambiente : dalle imprese una "carta" per l'Economia circolare : La carta per l'economia circolare è un primo impegno condiviso per lo sviluppo e la competitività delle imprese italiane in tema di economia circolare. Con la firma di questo documento - sottolinea ...

Enna alla IC Neglia di Enna bassa si è parlato di GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI ENNA E PROSPETTIVE DELL'Economia CIRCOLARE : ... il COMUNE di ENNA ha anche fornito appositi bidoni per la raccolta differenziata e tante altre saranno le iniziative in programma finalizzate a sviluppare un'economia di tipo CIRCOLARE che permetta ...

Un premio per le tesi di laurea in sostenibilità ambientale ed Economia circolare : Un premio di laurea destinato alle migliori tesi sul tema della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare nel settore tessile, per gli studenti delle facoltà di Ingegneria e Chimica delle università italiane. A lanciare l'iniziativa è Klopman, azienda leader in Europa nella produzione ...

Rifiuti - Legambiente : ecco 10 proposte al governo per l’Economia circolare : “Prodotti assorbenti per la persona, Rifiuti da costruzione e demolizione, plastiche miste e carta da macero, ma anche oli di frittura, Rifiuti da spazzamento, gomma vulcanizzata granulare, ceneri di altoforno e scorie di fonderia. Sono alcune tipologie dei 55 milioni di tonnellate di Rifiuti, su un totale tra urbani, speciali e pericolosi di 165 milioni di tonnellate, pari quindi al 33% del totale complessivamente prodotto in Italia, che ...

Economia circolare e biometano : “Il Governo intervenga per liberare le potenzialità del più grande giacimento di energia verde italiana” : Piero Gattoni, Presidente del CIB – Consorzio Italiano Biogas, è intervenuto stamane a Roma all’incontro “La corsa ad ostacoli dell’Economia circolare in Italia”, organizzato da Legambiente, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, e ha dichiarato: “Progettare un cambio di paradigma dei processi produttivi verso un modello di Economia circolare è un’occasione per rimettere la natura e ...

Confagricoltura : Economia circolare contro lo spreco alimentare : Roma, 5 feb., askanews, - 'La riduzione degli sprechi alimentari è, prima di tutto, una questione organizzativa che interessa tutte le fasi della filiera alimentare, da quella della produzione al post-...

Spreco alimentare - Giansanti (Confagricoltura) : “Ricerca e innovazione per sviluppare l’Economia circolare” : “La riduzione degli sprechi alimentari è, prima di tutto, una questione organizzativa che interessa tutte le fasi della filiera alimentare, da quella della produzione al post-raccolta, fino alla commercializzazione dei prodotti, alla trasformazione, alla logistica, alla distribuzione”. Così il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti commenta i dati presentati, in occasione della sesta Giornata nazionale di prevenzione dello Spreco ...

Ikea sperimenta i mobili a noleggio : la multinazionale si adatta all'Economia circolare : L'economia circolare è un modello economico sostenibile basato sul riutilizzo della materia. Ikea ha deciso di cavalcare quest'onda introducendo il noleggio. Un approccio che, secondo l'azienda, ...

Agricoltura e Economia circolare - vertice aperto a Pisa : L'economia circolare diventa quindi un concetto sempre più attuale, anche in Agricoltura, in quanto componente importante della transizione verso lo sviluppo sostenibile: si basa, infatti, su fonti ...

L'Economia circolare e il Piano energia-clima del governo : L'Italia e` sprovvista di molti componenti di base utili al proprio sistema industriale e in alcuni casi importa fino al 99% dei materiali che le servono per lavorare prodotti ad alta tecnologia e merci strategiche. "Fare meglio utilizzando meno risorse" e` dunque da molto tempo una delle cifre delL'economia del nostro Paese, una caratteristica che ha aiutato per esempio l'Italia a occupare i primissimi posti in Europa per il tasso di ...