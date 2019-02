Due auto avvolte dalle fiamme nel basso Salento | si sospetta l' atto doloso

A 26 anni carbonizzato in auto - Due arresti dopo dieci mesi : Due gli arresti per l'omicidio di Valentino Improta, il 26 enne di Montesarchio, il cui cadavere fu ritrovato all'interno di un veicolo bruciato, sul Monte Taburno, il 4 maggio 2018. I...

Due interventi su auto a fuoco a Seveso e Meda : nessun ferito : Due auto a fuoco nel giro di venti minuti nel raggio di pochi chilometri. È successo nella serata di martedì 26 febbraio tra le 20.30 e le 21 a Seveso e Meda. In entrambi in casi non si sono ...

Due auto avvolte dalle fiamme nel basso Salento - in corso le indagini per stabilire le cause del rogo

Wiko presenta View 3 e View 3 Pro : tripla fotocamera e fino a Due giorni di autonomia : «È una politica di prezzi che si inserisce in un mercato in grande fermento ma anche in un momento di incertezza per gli smartphone con novità tecnologiche come il 5G che ancora aspetta di vedere ...

Auto : al Salone di Ginevra 2019 - Due versioni speciali della nuova Toyota Corolla [GALLERY] : 1/5 Toyota Corolla GR Sport ...

Frontale fra Due auto - una ragazza ferita : Schianto fra tre auto, sette feriti all'ospedale 3 Frontale fra due auto, una ragazza ferita La scena dell'incidente Una ragazza è rimasta ferita nell'incidente stradale avvenuto a San Nicolò nella ...

Catania - ragazzi travolti da onda anomala in auto mentre guardano il mare in tempesta : Due morti - un disperso : Una serata tra amici a guardare il mare in tempesta è finita in tragedia per tre ragazzi a Santa Maria la Scala, Acireale, in provincia di Catania. Erano su un porticciolo a bordo di...

Maltempo - cade albero su un'auto nel centro di Roma : Due feriti gravi : Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, il pino alto circa 30 metri ha centrato quattro auto parcheggiate e le fronde hanno colpito due passanti, uno in strada l'altro all'ingresso delle ...

Guardano il mare in tempesta ma un'onda anomala trascina via l'auto : Due morti e un disperso : Una serata tra amici a guardare il mare in tempesta è finita in tragedia per tre ragazzi a Santa Maria la Scala , , in provincia di Catania . Erano su un porticciolo a bordo di un' auto quando un' ...

Acireale : auto travolta da onda - trovati i corpi di Due dei tre dispersi : Aggiornamento 25 febbraio 2019 - La Guardia costiera di Catania ha recuperato alle 9.45 di oggi il primo corpo di uno dei tre ragazzi dispersi in mare a Santa Maria la Scala (Acireale) ieri. Circa due ore dopo è stato recuperato anche il secondo corpo di uno dei dispersi nelle acque antistanti il porticciolo del Catanese. Proseguono ora senza sosta le ricerche dell'ultimo disperso.I tre ragazzi ieri pomeriggio erano sul molo a bordo di ...

Auto travolta da un'onda nel catanese : trovati Due corpi : Continuano le ricerche per trovare l'ultimo dei tre ragazzi che erano a bordo dell'Auto colpita da un'onda nel catanese e trascinata in mare. E' stato intanto individuato e recuperato da una ...

Roma : crolla albero di 30 metri - auto colpita. Due feriti gravi. : Ancora danni a Roma all'indomani della tempesta di vento che ha provocato ingenti danni e la caduta di numerosi alberi nella capitale. Nel corso della mattinata un pino marittimo alto 30 metri, reso...

Roma - pino di 30 metri precipita in viale Mazzini e si abbatte su alcune auto : Due feriti gravi : Un testimone: "Io vivo per miracolo". Il crollo davanti alla Corte dei Conti. Tutta transennata la zona. Segnalati altri rami pericolanti

Roma - albero cade su tre auto in viale Mazzini : Due feriti - uno è grave : Due persone sono rimaste ferite questa mattina a Roma, colpite da un albero caduto in viale Mazzini. L’albero, un pino marittimo alto 30 metri, è precipitato all’altezza del civico 103, davanti alla sede della Corte dei conti, colpendo tre auto. Come riporta Il Messaggero, i due feriti, di cui uno in modo grave, sono un passante e una persona all’interno di un’auto: sono stati trasportati dal 118 in codice rosso ...