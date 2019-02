Dopo Sanremo arriva il nuovo album di Daniele Silvestri nel segno del 3 | svelati titolo e

Achille Lauro Dopo Sanremo conteso tra The Voice e X Factor : lo scoop : Achille Lauro dopo il Festival di Sanremo 2019 pronto a tornare in TV? Il cantante conteso tra The Voice e X Factor: l’indiscrezione Achille Lauro dopo il suo debutto a Sanremo 2019 potrebbe presto ritornare in TV. Dove e quando? Questo è ancora da capire. Stando a quanto riportato da Blogo, al momento, il cantante […] L'articolo Achille Lauro dopo Sanremo conteso tra The Voice e X Factor: lo scoop proviene da Gossip e Tv.

Durissimo no di Claudio Bisio al Festival di Sanremo - deluso Dopo il debutto : “Pesante il clima in Rai” : Il no di Claudio Bisio al Festival di Sanremo arriva a qualche settimana dalla conclusione della kermesse alla quale ha partecipato per la prima volta come conduttore e dopo una serie di polemiche che hanno coinvolto anche i presentatori dell'ultima edizione della kermesse. "Non salirò mai più sul palco del Teatro Ariston, almeno fino a che ci sarà questo Governo con la Lega. Il clima che si respirava era pesante". Il comico si è ...

Mahmood : "Mio padre si è rifatto vivo Dopo la vittoria di Sanremo" : Tanto inchiostro è stato consumato sul papà di Mahmood, a cui è dedicata la canzone Soldi che ha trionfato l'ultimo Festival di Sanremo. Non si conosce il suo nome, ma sappiamo che è egiziano, che ha lasciato la moglie (nonché mamma di Alessandro) quando il cantante aveva ancora cinque anni, che ha quattro matrimoni e svariati figli in giro per il mondo.Ebbene, dopo anni di silenzio e di lontananza, il papà di Mahmood si è rifatto vivo ...

Sanremo Young - Povia torna in tv Dopo anni e in giuria lo massacrano in diretta. Amanda Lear spietata : Giuseppe Povia, tra gli ospiti della seconda puntata di Sanremo Young 2019, ha duettato con la concorrente Kimono e ha sollevato qualche critica. I giurati Amanda Lear e Shapiro hanno bocciato la canzone I bambini fanno oh, il brano che ha regalato la popolarità al cantautore nel 2005. “Mi dispiace

Striscia la Notizia massacra Patty Pravo Dopo Sanremo : 'Si è davvero...' - occhio al dettaglio : Al Festival di Sanremo, tra le protagoniste più discusse, sicuramente Patty Pravo . Hanno fatto scalpore i suoi look e in molti hanno puntato il dito contro l'eccessivo ricorso alla chirurgia plastica.

Dopo Sanremo per gli Alan Spicy il nuovo videoclip “Caronte” : Gli Alan Spicy vincono il premio “Anime di Carta” e realizzano il nuovo videoclip “Caronte” Roma, 21 febbraio 2019 – Dopo Sanremo gli Alan Spicy fanno uscire il nuovo videoclip “Caronte”. Freschi della loro esibizione per il Caliel Next Generation, che li ha portati a suonare nella Città dei Fiori proprio durante il Festival della Canzone Italiana, esce il [...]

Mahmood all’Eurovision 2019 con una nuova verrsione di Soldi Dopo la vittoria al Festival di Sanremo : Mahmood all'Eurovision 2019 porterà una nuova versione di Soldi. Questo è quanto ha dichiarato l'artista milanese in una recente intervista resa a Radio Italia, nella quale ha parlato dei progetti che riguardano la sua prossima partecipazione al Festival internazionale che quest'anno fa tappa a Tel Aviv. "Stiamo ragionando in questi giorni, adesso non posso dire niente. Ci sarà qualche elemento nuovo perché non mi va di fare una cosa già ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Shade Dopo Sanremo 2019 in Senza farlo apposta : Sono ufficiali i concerti di Shade dopo il Festival di Sanremo 2019, al quale ha partecipato con il brano Senza farlo apposta in duetto con Federica Carta. Gli spettacoli sono quelli del debutto live e prevedono due date, una il 12 maggio all'Alcatraz di Milano e una il 18 all'Orion di Roma. I concerti saranno quindi l'occasione per portare dal vivo la musica del suo ultimo album, Truman, che ha rilasciato nel mese di novembre. I ...

A Gianluca Ginoble de Il Volo un importante riconoscimento a Montepagano Dopo il Festival di Sanremo : A Gianluca Ginoble de Il Volo è stata consegnata una targa nel corso dei festeggiamenti per il suo ritorno a casa dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019. Con Musica che resta, Il Volo ha gareggiato al Festival di Sanremo per la seconda volta nella sua carriera e ha chiuso la kermesse con un ottimo terzo posto e il posizionamento sul gradino più basso del podio. Per Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble il tour ...

I concerti di Loredana Bertè continuano nei teatri Dopo Sanremo 2019 : info e biglietti in prevendita : Sono ufficiali i concerti di Loredana Bertè dopo il successo a Sanremo 2019 in Cosa di aspetti da me. dopo la prima parte del tour, l'artista di Bagnara Calabra è pronta a tornare sul palco per una nuova serie di spettacoli che inizieranno dal TuscanyHall di Firenze a cominciare dal 29 marzo, per concludersi al Teatro Creberg di Bergamo il 17 maggio prossimo. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, con ...

Lega - Dopo Sanremo il disegno di legge : 'In radio una canzone italiana ogni tre' : Non accennano a placarsi le polemiche, politiche più che musicali, conseguenti alla vittoria di Mahmood nella sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. La Lega ha infatti presentato una nuova proposta di legge, il cui scopo sarebbe quello di obbligare tutte le emittenti radiofoniche a passare almeno una canzone italiana ogni tre. La proposta può essere strettamente colLegata al sopracitato trionfo del cantante milanese di origine sarda ...

Mahmood - gli sms con Salvini Dopo la vittoria a Sanremo : cosa si sono scritti : Il Ministro dell'Interno ha provato a chiamarlo subito dopo la vittoria, ma non ricevendo risposta gli ha inviato un...

Dopo Sanremo arriva il progetto di legge della Lega : “In radio una canzone italiana ogni tre” : Archiviato il festival di Sanremo, in versione sovranista, con la quasi totalità dei cantanti made in Italy, la Lega chiede di modificare i palinsesti musicali delle radio nazionali. Puntare sulla nostra musica, dare spazio agli esordienti, tutelare la nostra tradizione: è questo l’obbiettivo di una proposta di legge a prima firma Alessandro Morell...