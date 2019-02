Donne e ragazze ' eliminate' dal catalogo | Ikea citata in giudizio | ' class action

Le Donne dell’INGV per la Giornata Internazionale delle Donne e delle ragazze nella Scienza : L’11 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza, nata nel 2015 sotto l’egida delle Nazioni Unite per riconoscere l’importante ruolo delle donne nella Scienza come agenti del cambiamento e dell’innovazione nonostante siano ancora non equamente rappresentate (https://womeninscienceday.org). L’INGV ha voluto testimoniare la sua presenza e la sua partecipazione con le immagini che ...