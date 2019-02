Disturbi alimentari | Katelyn Ohashi | «Ragazze | siete belle e non siete sole»

vanityfair

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) «e non. Oggi è anche il giorno dell’addio della mia mancanza di fiducia in me stessa». La ginnastadiventata famosa con le sue performance da 10 manda un messaggio nella settimana per la lotta aidi cui lei stessa ha sofferto.Sceglie Instagram e una sua immagine come sempre sorridente per postare la frase rivolta alle persone che soffrono di anoressia e bulimia.«Sono stata consumata dal pensiero che essere più grossa significasse essere qualcosa di meno, che solo le persone con il corpo perfetto avessero il diritto di stare in prima fila. Oggi sono qui, in piedi davanti a tutti, con una grande amore dentro perché sono quella che sono e nessuno frase o sguardo giudicante mi farà scendere a compromessi».È la storia di una rinascita quella dicapace di arrivare alla squadra olimpica, quella di ...

