Dissesto idrogeologico | il governo vara il piano Proteggi Italia Conte | ' 11 miliardi in

Cosa è ‘Proteggi Italia’ - il piano del governo contro il Dissesto idrogeologico : Oggi è stato presentato il piano 'Proteggi Italia', illustrato dal premier Giuseppe Conte, insieme ai ministri dell'Ambiente, delle Politiche agricole e del Sud. "È il più grande piano contro il dissesto del territorio mai fatto - ha detto Conte - L'Italia è un Paese fragile, serve una terapia del territorio per proteggerlo e metterlo in sicurezza". Stanziati 11 miliardi per il triennio 2019-2021.Continua a leggere

Dissesto idrogeologico; marini "all'umbria risorse ridicole" : A me appare evidente che l'unico criterio che guida questo riparto è la "discrezionalità politica" che danneggia pesantemente alcune regioni italiane, tra cui l'Umbria, e ne premia altre. Annunciamo ...

Dissesto idrogeologico - in arrivo 11 miliardi del piano "Proteggi Italia" : L'annuncio di Conte: "Così metteremo in sicurezza un territorio fragile". Altri 2,3 miliardi per l'agricoltura. Un disegno di legge per sveltire i cantieri

Decreto Dissesto idrogeologico : Conte ha firmato - i dettagli : Decreto dissesto idrogeologico: Conte ha firmato, i dettagli Il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato la predisposizione di un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico. L’allarme è rosso per le frane e le alluvioni nel paese: più del 90% dei comuni italiani è a rischio, con 3 milioni di famiglie che risiedono in aree ad alta vulnerabilità. Lo dicono i dati dell‘ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e ...

Dissesto idrogeologico : oltre una frana su quattro colpisce i terreni agricoli : Il Dissesto idrogeologico è in crescita, rispetto alla precedente rilevazione del 2015: i Comuni italiani a rischio frane e alluvioni sono passati dall’88% al 91, la superficie territoriale a rischio frane e alluvioni è cresciuta del 2,9%. Le frane registrate in Italia rappresentano circa i due terzi delle frane registrate in Europa. Le frane e le alluvioni, oltre a costituire un grave rischio per l’incolumità dei cittadini italiani (1.850 ...

Dissesto idrogeologico - il 78% delle case è esposto a rischi : In un Paese caratterizzato da un altissimo rischio idrogeologico sono pochissime le abitazioni messe in sicurezza: il 78% delle case è "esposto" ai rischi da Dissesto ed eventi climatici estremi; ...

Frana - Costa : “Aprire tanti cantieri contro il Dissesto idrogeologico” : “Vogliamo aprire tanti cantieri contro il dissesto idrogeologico e per tutelare i territori. I soldi e la professionalità ci sono, facciamo ripartire l’Italia da questi fondi, bisogna che i Comuni si diano da fare e ci diano i progetti”. Lo ha detto, dalla sua pagina Facebook, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha effettuato oggi un sopralluogo a Dimaro, epicentro delle frane trentine dello scorso autunno, assieme ...

Dissesto idrogeologico - niente fondi per la provincia di Ragusa : Dal Governo in arrivo 44 milioni per il Dissesto idrogeologico in Sicilia. Ma per la provincia di Ragusa una amara sorpresa