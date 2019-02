Disponibile il cappotto ufficiale di Dante | per tutti gli appassionati di Devil May Cry 5

eurogamer

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Se per caso siete particolarmentediMay Cry 5 e avete preso in considerazione l'idea di darvi alla caccia ai demoni a tempo pieno, ora èildi, per cui potrebbe esser giunta l'occasione giusta.Come riporta Dualshockers, se non vi trasformerete istantaneamente in, quanto meno ne assumerete le sembianze.Ilè stato realizzato da Volante Design, società specializzata in abbigliamento tratto da videogiochi. Il materiale in cui è realizzato è il jeans,nelle colorazioni rossa e nera. Attualmente èsolo una versione maschile, mentre una versione femminile può essere realizzata sotto richiesta.Leggi altro...

