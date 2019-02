Disabili gravi | piani personalizzati di assistenza | ecco dove

Roma : Astorre (Pd) - gravissimo stop Comune a fondi per Disabili gravi : “E’ gravissimo che le famiglie con disabili gravissimi restino senza fondi per l’incapacità di programmazione amministrativa della giunta Raggi”. E’ quanto afferma in una nota il segretario Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito allo stop del Campidoglio all’erogazione dell’assegno di cura dopo un anno di sperimentazione terminato ieri. “Non si può accettare che a pagare per questi ritardi ...

Correggio - suora al volante di pulmino Disabili investe 14enne in bici : ragazzina gravissima : L'impatto è stato violentissimo. L'adolescente è finita contro il parabrezza del pulmino dal lato del guidatore quasi sfondandolo. Ferita in maniera grave, è stata trasportata in elicottero a Parma dove è ora ricovera in Rianimazione. Illesa la suora al volante del mezzo che era da sola nel furgone.Continua a leggere

Inaugurata “Casa Marco Simoncelli” nel giorno del compleanno del Sic : un progetto per aiutare persone con gravi Disabilità : “Casa Marco Simoncelli” è stata Inaugurata oggi alla presenza di papà Paolo Simoncelli, proprio nel giorno del compleanno del Sic E’ stata Inaugurata oggi “Casa Marco Simoncelli” a Sant’Andrea in Besanigo, frazione di Coriano il paese del Sic. Un centro diurno nato dal progetto “Dopo di Noi”, destinato a famiglie che annoverano persone con gravi disabilità. L’inaugurazione è arrivata non a caso nel giorno del compleanno di ...